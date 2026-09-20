Τι σημαίνει πραγματικά "τρώω ισορροπημένα"
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Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το τι σημαίνει πραγματικά μια ισορροπημένη διατροφή και ποια θέση έχουν οι διαφορετικές ομάδες τροφίμων στην καθημερινότητά σας
Όλοι έχουμε ακούσει ότι είναι σημαντικό να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή. Ότι η κατανάλωση του κατάλληλου συνδυασμού τροφών μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο υγιείς, να ζήσετε περισσότερο και να διατηρήσετε την ενέργειά σας. Αλλά αν δεν είστε σίγουροι τι ακριβώς είναι μια «ισορροπημένη διατροφή» ή αν θέλετε να ακολουθήσετε μια τέτοια διατροφή, δεν είστε οι μόνοι.
Μια μελέτη του 2022 δείχνει ότι περίπου το 85% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι η διατροφή τους ήταν πιο υγιεινή από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να ακολουθήσετε μια ισορροπημένη διατροφή αν δεν έχετε σαφή κατανόηση του τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
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