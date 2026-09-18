«Μια μέρα στο Μουσείο»: Η νέα «Στιγμή» του Ούζου Βαρβαγιάννη στη Λέσβο

Το Ούζο Βαρβαγιάννη παρουσιάζει τη νέα ταινία μικρού μήκους «Μια μέρα στο Μουσείο», την τρίτη κατά σειρά ιστορία της επικοινωνιακής πλατφόρμας «Η Στιγμή, Κάθε Εποχή».

Μετά την «Ταράτσα στα Πετράλωνα» και τη «Βόλτα στο Μοναστηράκι», η νέα ιστορία ταξιδεύει αυτή τη φορά στη Λέσβο, τον τόπο όπου γεννήθηκε και εξακολουθεί να παράγεται το Ούζο Βαρβαγιάννη.

Η ταινία ακολουθεί δύο φίλες που περιηγούνται στο νησί πάνω σε μια Vespa. Όταν μια απρόσμενη στάση αλλάζει την πορεία τους, η μικρή ανατροπή γίνεται αφορμή για μια επίσκεψη στο Μουσείο Ούζου Βαρβαγιάννη στο Πλωμάρι, όπου ανακαλύπτουν την ιστορία και την τέχνη της απόσταξης που συνοδεύουν την οικογένεια Βαρβαγιάννη από το 1860.

Μέσα από εικόνες της Λέσβου, αυθορμητισμό και την αίσθηση της ανακάλυψης, η «Μια μέρα στο Μουσείο» εκφράζει τη φιλοσοφία του concept «Η Στιγμή, Κάθε Εποχή»: οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται συγκεκριμένη εποχή ή αφορμή· μπορούν να γεννηθούν εκεί που δεν τις περιμένεις.

Τη στρατηγική Marketing & Επικοινωνίας και τη δημιουργική σύλληψη των «Στιγμών» υπογράφει η Seventy Nine Minds, έχοντας και τη συνολική επιμέλεια και οργάνωση της παραγωγής. Την οπτικοποίηση ανέλαβε η Clayreel Productions, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πανταζή, ενώ την πρωτότυπη μουσική επένδυση υπογράφει ο Θοδωρής Ζούμπας, με σύνθεση εμπνευσμένη και επηρεασμένη από παραδοσιακό τραγούδι της Λέσβου.

Με ιστορία και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα που ξεκινά το 1860 στο Πλωμάρι της Λέσβου, το Ούζο Βαρβαγιάννη συνεχίζει να συνδέει την παράδοση με τις στιγμές του σήμερα. Ως μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, παραμένει σταθερά συνδεδεμένο με την ελληνική παραγωγή και τον τόπο καταγωγής του.

Δείτε τη νέα ταινία εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=-cm4psEQHVY



