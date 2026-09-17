Ο Μπεν Άφλεκ πρότεινε στην πρώην του Τζένιφερ Γκάρνερ να παίξουν μαζί σε ταινία - Εκείνη αρνήθηκε, αλλά είχε λόγο

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ υπήρξαν για χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Σήμερα, 11 χρόνια μετά τον χωρισμό διατηρούν άψογες σχέσεις.

Ο Μπεν Άφλεκ είχε φανταστεί την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, στον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο της νέας ταινίας του «Animals». Ωστόσο, παρότι αρχικά όλα έδειχναν πως η επιθυμία να συνεργαστούν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, η ηθοποιός αναθεώρησε, αποφασίζοντας τελικά να μην συμμετάσχει στην ταινία.

Το «Animals», σε σκηνοθεσία του Μπεν Άφλεκ, είναι ένα θρίλερ που περιστρέφεται γύρω από την απαγωγή του γιου ενός υποψηφίου για τη δημαρχία του Λος Άντζελες. Η Τζένιφερ Γκάρνερ είχε προταθεί για τον ρόλο της συζύγου του βασικού πρωταγωνιστή, με την ιστορία της ταινίας να εξετάζει παράλληλα τις εντάσεις και τις δυσκολίες που δημιουργούνται μέσα σε έναν γάμο μετά από μια τέτοια τραγωδία.

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