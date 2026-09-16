Λαυρέντης Διανέλλος: Ο αθόρυβος εργάτης της υποκριτικής τέχνης με το ανεκπλήρωτο όνειρο
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 1978, έφυγε από τη ζωή ο Λαυρέντης Διανέλλος, ο ηθοποιός που έπαιξε σε 195 ταινίες.
Εάν κάποιος σας πει να του κατονομάσετε τον «απόλυτο βασιλιά του ελληνικού κινηματογράφου», είναι περίπου δεδομένο πως οι περισσότεροι από εσάς θα μιλήσετε για τον Παπαμιχαήλ, τον Βέγγο, τον Κατράκη και πολλούς άλλους.
Η αλήθεια είναι πως ελάχιστοι (μεταξύ μας, ίσως και κανείς) δεν θα αναφερθεί στον Λαυρέντη Διανέλλο. Ο αγαπημένος «μπαμπάς» των ταινιών είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν της λεγόμενης «Χρυσής Εποχής» ελληνικού κινηματογράφου.
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