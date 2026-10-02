ΔΕΗ Tour of Hellas 2027: 5-9 Μαΐου η 6η έκδοση του Γύρου Ελλάδας

Ανακοινώθηκαν στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI) οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 6ης έκδοσης του ΔΕΗ Tour of Hellas, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Μαΐου 2027.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στους δρόμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας την πορεία του ιστορικού Γύρου Ελλάδας, ο οποίος αναβίωσε το 2022 και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο διεθνές αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός.

Η διοργάνωση αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες αναδεικνύοντας, μέσα από τα πέντε αγωνιστικά ετάπ, το φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της χώρας.

Διασχίζοντας διαδρομές με τη δική τους ιστορία, οι 120 επαγγελματίες ποδηλάτες θα δώσουν τη δική τους «μάχη» στους δρόμους της Ελλάδας, από τις 5 έως τις 9 Μαΐου 2027, διεκδικώντας την κορυφή.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και πόλεις εκκίνησης και τερματισμού, καθώς και οι συνεργαζόμενες Περιφέρειες.