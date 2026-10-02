ΔΕΗ Tour of Hellas 2027: 5-9 Μαΐου η 6η έκδοση του Γύρου Ελλάδας

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ΔΕΗ Tour of Hellas 2027: 5-9 Μαΐου η 6η έκδοση του Γύρου Ελλάδας
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Ανακοινώθηκαν στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI) οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 6ης έκδοσης του ΔΕΗ Tour of Hellas, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Μαΐου 2027.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στους δρόμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας την πορεία του ιστορικού Γύρου Ελλάδας, ο οποίος αναβίωσε το 2022 και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο διεθνές αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός.

Η διοργάνωση αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες αναδεικνύοντας, μέσα από τα πέντε αγωνιστικά ετάπ, το φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της χώρας.

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Διασχίζοντας διαδρομές με τη δική τους ιστορία, οι 120 επαγγελματίες ποδηλάτες θα δώσουν τη δική τους «μάχη» στους δρόμους της Ελλάδας, από τις 5 έως τις 9 Μαΐου 2027, διεκδικώντας την κορυφή.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και πόλεις εκκίνησης και τερματισμού, καθώς και οι συνεργαζόμενες Περιφέρειες.

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