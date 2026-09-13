Συσχετίζεται η ΔΕΠΥ με πόνο στο έντερο; Η απρόσμενη σύνδεση που εξετάζουν οι επιστήμονες

Η ΔΕΠ-Υ συνδέεται συνήθως με υπερκινητικότητα και δυσκολία συγκέντρωσης, όμως οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον αν μπορεί να σχετίζεται και με την υγεία του εντέρου.

Καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι αναφέρουν προβλήματα με το στομάχι και το έντερό τους, μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Warwick φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο πιθανό παράγοντα: την ΔΕΠΥ (ADHD).

Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί αύξηση των γαστρεντερικών προβλημάτων στους νεότερους ανθρώπους, ενώ ανησυχία προκαλεί και η άνοδος των περιστατικών καρκίνου του εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών. Οι υπερ-επεξεργασμένες τροφές έχουν εδώ και καιρό βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, όμως οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν μπορεί να υπάρχει και σύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και τη λειτουργία του εντέρου.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία, ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 1,9 εκατομμύρια ανθρώπους, τα οποία προέρχονταν από 23 διαφορετικές μελέτες, με την ανάλυση να δείχνει ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ παρουσίαζαν σχεδόν 50% περισσότερα γαστρεντερικά συμπτώματα σε σύγκριση με ανθρώπους χωρίς τη διαταραχή.

Από τη δυσκοιλιότητα μέχρι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Η Sarah Blake, συγγραφέας της μελέτης και φοιτήτρια Ιατρικής στο Warwick Medical School, ανέφερε ότι σχεδόν κάθε γαστρεντερικό σύμπτωμα που εξετάστηκε φάνηκε να συνδέεται με τη ΔΕΠΥ , από τη δυσκοιλιότητα και το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) έως τη δυσπεψία.

Σύμφωνα με την ίδια, τα συμπτώματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα, αλλά είναι πιθανό να περνούν απαρατήρητα όταν όλη η προσοχή επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ.

Μάλιστα, η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ είχαν πάνω από διπλάσια πιθανότητα να εμφανίζουν ορισμένα συγκεκριμένα προβλήματα, μεταξύ των οποίων η δυσκοιλιότητα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και η πλήρης απώλεια ελέγχου του εντέρου. Οι ερευνητές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως η ΔΕΠΥ προκαλεί τα γαστρεντερικά προβλήματα.

«Η σύνδεση είναι αρκετά έντονη ώστε να αξίζει προσοχή»

Ο Saran Shantikumar, αναπληρωτής κλινικός καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Warwick, επισημαίνει ότι οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να πουν αν η ΔΕΠΥ αποτελεί την αιτία των προβλημάτων στο έντερο ή ποιος ακριβώς μηχανισμός βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη σχέση. Ωστόσο, όπως σημειώνει, το μοτίβο που προκύπτει είναι αρκετά έντονο ώστε να χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, και για τον λόγο αυτό, οι γιατροί που παρακολουθούν ανθρώπους με ΔΕΠΥ θα μπορούσαν να εξετάζουν και την ύπαρξη γαστρεντερικών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα όταν αυτά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση δεν είναι εντελώς πρωτόγνωρη, μιας και η υγεία του πεπτικού συστήματος έχει ήδη συνδεθεί σε αρκετές έρευνες με νευροαναπτυξιακές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων και ο αυτισμός. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Attention Disorders, υποστηρίζει επίσης ότι οι γιατροί θα πρέπει να συζητούν με τους ασθενείς με ΔΕΠΥ για τη διατροφή και τυχόν προβλήματα του εντέρου.

Παράλληλα, όσοι αντιμετωπίζουν επίμονα γαστρεντερικά συμπτώματα θα μπορούσαν, σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, να απευθυνθούν σε γαστρεντερολόγο ή διαιτολόγο. Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αιτιώδης σχέση ή αν η σύνδεση οφείλεται σε άλλους κοινούς παράγοντες.

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