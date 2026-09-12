Μπορεί ένας ακατάστατος άνθρωπος να γίνει τακτικός; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Η ακαταστασία δεν είναι απαραίτητα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Οι συνήθειες και το περιβάλλον μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που οργανώνουμε την καθημερινότητά μας.

Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί τακτικοί. Τα κλειδιά τους βρίσκονται πάντα στο ίδιο σημείο, τα ρούχα καταλήγουν στην ντουλάπα αντί για την καρέκλα και ο πάγκος της κουζίνας παραμένει σχεδόν μυστηριωδώς άδειος. Και υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να περάσουν ένα ολόκληρο Κυριακάτικο πρωινό καθαρίζοντας και τακτοποιώντας το σπίτι, μόνο και μόνο για να αναρωτιούνται τρεις ημέρες αργότερα πώς κατάφερε να ξαναγίνει άνω-κάτω.

Η πιο εύκολη εξήγηση είναι να αποδώσουμε τη διαφορά στην προσωπικότητα. «Είμαι απλώς ακατάστατος άνθρωπος» λέμε και το θέμα θεωρείται λήξαν. Η ψυχολογία, όμως, δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε τον χώρο μας συνδέεται πράγματι με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ακαταστασία αποτελεί μια μόνιμη και αμετάβλητη ταυτότητα.

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