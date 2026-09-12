Freddo, latte ή σκέτος; Ο καφές σου «προδίδει» τον χαρακτήρα σου, σύμφωνα με έρευνα

Freddo espresso, cappuccino, σκέτος ή με φυτικό γάλα; Η παραγγελία σου μπορεί να κρύβει περισσότερα για τον χαρακτήρα σου απ’ όσα νομίζεις.

Ο καφές αποτελεί για το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα το πρώτο ραντεβού της ημέρας. Είναι η πρώτη γουλιά πριν ξεκινήσει η δουλειά, η μικρή καθημερινή απόλαυση που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση ή, αν δεν είναι όπως ακριβώς τον περιμέναμε, να μας χαλάσει λίγο το κέφι. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, ένας κακός καφές στις 9 το πρωί είναι ένα μικρό (ή και μεγάλο) δράμα που κανείς δεν χρειάζεται.

Και μπορεί να θεωρούμε την επιλογή του καφέ καθαρά θέμα γούστου, όμως μια έρευνα της κλινικής ψυχολόγου Dr. Ramani Durvasula υποστηρίζει, ότι ίσως να αποκαλύπτει και κάτι για την προσωπικότητά μας. Η ίδια εξέτασε περίπου 1.000 ανθρώπους, καταγράφοντας τόσο τις προτιμήσεις τους στον καφέ όσο και χαρακτηριστικά, όπως η εξωστρέφεια, η υπομονή, η τελειομανία, η ευαισθησία και το κοινωνικό θάρρος. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στο βιβλίο της «You Are Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life».

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