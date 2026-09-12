Ο 5 φορές πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης και η δολοφονία του από θαμώνα χαρτοπαικτικής λέσχης

Η μεγάλη πολιτική κόντρα του με τον Χαρίλαο Τρικούπη και η μοιραία απόφαση για τον πόλεμο του 1897.

Ένας από τους πολιτικούς που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία τον 19ο και τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα ήταν ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης.

Διετέλεσε πέντε φορές πρωθυπουργός και ήταν ο μεγάλος αντίπαλος του Χαρίλαου Τρικούπη. Φέρει σημαντική ευθύνη για τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 που κατέληξε σε οδυνηρή ήττα για την Ελλάδα. Το τέλος του ήταν τραγικό. Ένας μπράβος και τακτικός θαμώνας χαρτοπαικτικών λεσχών, τις οποίες ο Δηλιγιάννης είχε απαγορεύσει, τον σκότωσε έξω από την Παλαιά Βουλή το 1905.

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