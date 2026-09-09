Πλήρες ή άπαχο γάλα; Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς

Το πλήρες γάλα έχει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο υγιεινό; Οι νέες επιστημονικές ενδείξεις αλλάζουν την εικόνα.

Οι πρόσφατες διατροφικές οδηγίες στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέστησαν και πάλι το πλήρες γάλα ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Το πλήρες γάλα είναι πλούσια πηγή ασβεστίου, βιταμίνης D και λιπαρών οξέων, αλλά περιέχει και κορεσμένα λιπαρά. Είναι, λοιπόν, το πλήρες γάλα πιο υγιεινό από το άπαχο γάλα; Δείτε τι λέει η επιστήμη.

Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά μπορούν να αυξήσουν την LDL («κακή») χοληστερόλη, η οποία συμβάλλει στην εμφάνιση καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα περιέχει 5 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών, ενώ η ίδια ποσότητα άπαχου γάλακτος δεν περιέχει καθόλου. Οι διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από το 10% των ημερήσιων θερμίδων από κορεσμένα λιπαρά, ενώ η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά χαμηλότερο στόχο, στο 6%.

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