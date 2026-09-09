Τα Sunset Wellness Sessions επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία ευεξίας πάνω από την Αθήνα.

Στο open-air rooftop του ξενοδοχείου, με πανοραμική θέα προς την Ακρόπολη και την πόλη να φωτίζεται σταδιακά καθώς δύει ο ήλιος, η Yoga και το Pilates συναντούν την κίνηση, την ισορροπία, το mindfulness και τη σωματική ευεξία.

Η Maria Maganari στα Yoga Sessions και ο Kostas Anastasakis στα Pilates Sessions καθοδηγούν μικρά, προσεγμένα groups σε εμπειρίες διάρκειας 60’, σχεδιασμένες για να προσφέρουν κίνηση, αποφόρτιση, ενδυνάμωση και ουσιαστική σύνδεση με το σώμα.

SEPTEMBER

Κάθε Τρίτη στις 19:00

15.09 | 22.09 | 29.09

OCTOBER

Κάθε Τρίτη στις 18:30

06.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε:

Wellness Session | 60’

Yoga ή Pilates session στο rooftop με θέα την Ακρόπολη.

Wellness Session 60’ & Eridanus Spa Experience 60’

Μετά το session, η εμπειρία συνεχίζεται στο Eridanus Spa, για μία ώρα χαλάρωσης και recovery με πρόσβαση στην εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με hydromassage, τη sauna και το steam room.

Ένας ολοκληρωμένος συνδυασμός movement & recovery, σχεδιασμένος για να μετατρέπει ένα απόγευμα στην Αθήνα σε μια μικρή απόδραση ευεξίας.

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.

Για κρατήσεις:

[email protected]

+30 210 520 0212

Ανακαλύψτε το πλήρες πρόγραμμα Yoga & Pilates, τα διαφορετικά είδη sessions και όλες τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα:.

https://www.athenaeumeridanus.com.gr/portal/eridanus-spa?view=article&id=32:sunset-wellness-sessions-acropolis-edition&catid=11

