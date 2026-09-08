Τα 3 πιο ενοχλητικά είδη συναδέλφων στο γραφείο - Κανείς δεν τους αντέχει πάνω από μισή ώρα

Ο εγωκεντρισμός, η ιδέα ότι είναι καλύτεροι όλων, η έλλειψη σεβασμού και ομαδικότητας κατατάσσει αυτούς τους ανθρώπους στη black list των συναδέλφων εκεί έξω.

Το γραφείο μπορεί να έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Άλλοι δουλεύουν πλέον υβριδικά, άλλοι εμφανίζονται δύο ή τρεις φορές το μήνα, ενώ τα meetings έχουν μεταφερθεί από την αίθουσα στο Teams, και το «μπορούμε να το κάνουμε ένα γρήγορο call;» έχει γίνει καθημερινότητα. Αυτό που περιγράψαμε μόλις βέβαια, δεν ισχύει καθολικά.

Όσοι εξακολουθούν να δίνουν καθημερινή παρουσία στο γραφείο, θα μας καταλάβουν, γιατί κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ένα από αυτά είναι και οι συνάδελφοι που καταφέρνουν να μας εξαντλούν πριν καν τελειώσει ο πρώτος καφές της ημέρας. Αν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις.

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