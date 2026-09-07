ROOTS: Γιόγκα στο ΟΑΚΑ για καλό σκοπό – Κάθε συμμετοχή γίνεται ένα δέντρο

Στις 13 Σεπτεμβρίου, το ΟΑΚΑ φιλοξενεί μια ανοιχτή συνάντηση γιόγκα με στόχο τη φύτευση δέντρων.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 20:30, η Αψίδα του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει την εκδήλωση ROOTS - A Charity Yoga Gathering for Our Earth, μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Yoga Ελλάδας σε συνεργασία με τη We4All, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΟΑΚΑ και της κοινής επιδίωξης για δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χορηγός Επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι το BeWell Movement, το οποίο υποστηρίζει την προβολή και την ανάδειξη της πρωτοβουλίας στο ευρύ κοινό.

Το ROOTS είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να συνδυάσουν την προσωπική ευεξία με την ενεργή προσφορά. Μέσα από μια κοινή πρακτική γιόγκα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν σε έναν ουσιαστικό περιβαλλοντικό σκοπό, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα.

Την πρακτική θα καθοδηγήσουν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Yoga Ελλάδας Αλέξανδρος Πετρίδης και η Γενική Γραμματέας Μαρία Μαγκανάρη, ενώ εθελοντές του Συλλόγου Yoga Ελλάδας και της We4All θα υποστηρίξουν τη διοργάνωση και την υλοποίηση της εκδήλωσης.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα από προηγούμενη εμπειρία στη γιόγκα. Η προτεινόμενη εισφορά συμμετοχής είναι 10 ευρώ, ενώ το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για τη φύτευση δέντρων σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη, μέσω της We4All.

Το ROOTS υλοποιείται με τη συμβολή οργανισμών και συνεργατών που μοιράζονται το ίδιο όραμα για έναν πιο υγιή άνθρωπο και έναν πιο βιώσιμο πλανήτη. Η επικοινωνιακή υποστήριξη της δράσης από το BeWell Movement ενισχύει την προσπάθεια ώστε το μήνυμα της συλλογικής προσφοράς και της περιβαλλοντικής ευθύνης να φτάσει σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

Σε μια εποχή όπου η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη, το ROOTS επιδιώκει να υπενθυμίσει ότι η γιόγκα δεν περιορίζεται στην προσωπική πρακτική, αλλά μπορεί να αποτελέσει αφορμή για σύνδεση, συνεργασία και έμπρακτη προσφορά προς την κοινωνία και τη φύση.

Πληροφορίες εκδήλωσης

ROOTS - A Charity Yoga Gathering for Our Earth

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 - 20:00

Αψίδα ΟΑΚΑ

Εισφορά συμμετοχής: 10€

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη φύτευση δέντρων σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη, μέσω της We4All.

Χορηγός Επικοινωνίας: BeWell Movement