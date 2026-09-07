Καιρός – Ζιακόπουλος: Ζέστη και μελτέμια – Αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο

Με υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθεί ο καιρός και αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπου οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά καλοκαιρίας, με υψηλές θερμοκρασίες και έντονα μελτέμια να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού και των επόμενων ημερών.

Το σκηνικό του καιρού την Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και ζέστη, κυρίως στο Ιόνιο και τις ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στις μεσογειακές χώρες γενικότερα η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

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