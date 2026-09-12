Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία την Κυριακή στη Νίκαια – Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία από τις 19:30 της Κυριακής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Την Κυριακή η λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία και την ενορία που, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ήταν ιδιαίτερα αγαπημένη στον τραγουδιστή. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι του το επιθυμούν. Η «λαϊκή αγρυπνία», όπως την αποκαλεί η οικογένεια, θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια απευθύνει παράλληλα έκκληση, αντί για στεφάνια, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρει:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρύπνια” ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

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