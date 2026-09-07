Τζανής Πολυκανδριώτης: «Στον σεισμό του '99 έμεινα 24 ώρες κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού μου»

O Τζανής Πολυκανδριώτης, 27 χρόνια μετά την ημέρα που του άλλαξε τη ζωή, αφηγείται όσα έζησε στον μεγάλο σεισμό του 1999 στην Πάρνηθα.

Μπαίνοντας στη Μεταμόρφωση από την Εθνική Οδό και κινούμενος στη λεωφόρο Τατοΐου, σε κάποια διχάλα που κάνει ο δρόμος, στο δεξί σου χέρι θα δεις μία μαρμάρινη προτομή. Γύρω στα 10-15 μέτρα πιο κάτω βρίσκεται ένα άδειο οικόπεδο στο μέσο πυκνού αστικού ιστού, ένα από τα κομμάτια της πόλης όπου η απουσία τσιμέντου σε προϊδεάζει για κάποια ιστορία.

Η προτομή ανήκει στον Παναγιώτη Πολυκανδριώτη και σε αυτό το οικόπεδο πράγματι κρύβεται μία οικογενειακή τραγωδία. Στον σεισμό της Πάρνηθας του 1999, ο Παναγιώτης Πολυκανδριώτης, άλλοτε κορυφαίος πυγμάχος, έχασε τη ζωή του, όταν το σπίτι στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του κατέρρευσε. Το σώμα του, ωστόσο, ήταν αυτό που έσωσε τα τρία μικρά παιδιά του.

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