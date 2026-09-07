Η LG Electronics ενισχύει τον τομέα της Automotive με νέα λύση έξυπνης τηλματικής 5G

Η ολοκληρωμένη λύση της LG με κεραία και μονάδα επικοινωνιών ενισχύει τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα σχεδιασμού και την ετοιμότητα για την εποχή των SDV.

Η LG Electronics (LG), παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά της τηλεματικής*, ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή της νέας γενιάς λύσης έξυπνης τηλεματικής που βασίζεται στο 5G Release 16 (R16) και ενσωματώνει μια μονάδα επικοινωνιών και έως 12 κεραίες σε μία ενιαία μονάδα. Η LG έχει ήδη ξεκινήσει τις παραδόσεις σε έναν premium Ευρωπαίο κατασκευαστή αυτοκινήτων, σηματοδοτώντας την πρώτη εφαρμογή της λύσης σε όχημα μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη.

Αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα στη συνδεσιμότητα των οχημάτων

Τα συμβατικά συστήματα επικοινωνίας των οχημάτων βασίζονται συνήθως σε ξεχωριστά φυσικά εξαρτήματα: μια μονάδα ελέγχου τηλεματικής (Telematics Control Unit) και μια εξωτερικά τοποθετημένη κεραία τύπου shark-fin. Καθώς οι δυνατότητες συνδεσιμότητας των οχημάτων επεκτείνονται συνεχώς, αυξάνεται σταθερά και ο αριθμός των κεραιών που απαιτούνται για την υποστήριξη των απαραίτητων τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως τα Multi-Frequency Global Navigation Satellite Systems (GNSS), οι κινητές επικοινωνίες 5G, το Wi-Fi και το Vehicle-to-Everything (V2X).

Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, κυρίως λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου για εξωτερικές κεραίες.

Ειδικότερα, οι επικοινωνίες 5G απαιτούν πολλαπλές κεραίες για να εξασφαλίσουν επαρκή απόδοση, όμως μια τυπική κεραία shark-fin έχει περιορισμένη δυνατότητα φιλοξενίας κεραιών.

Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συχνά αναγκάζονται να εγκαθιστούν επιπλέον κεραίες σε διαφορετικά σημεία του οχήματος, αυξάνοντας την καλωδίωση ραδιοσυχνοτήτων (RF), την πολυπλοκότητα των καλωδιώσεων, το βάρος του οχήματος και το συνολικό κόστος.

Αυτοί οι δομικοί περιορισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπου το βάρος επηρεάζει άμεσα την αυτονομία και οι πολύπλοκες αρχιτεκτονικές καλωδίωσης μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα της παραγωγής και στην ανταγωνιστικότητα του κόστους.

Εξέλιξη της τηλεματικής μέσω ολοκληρωμένου hardware και software

Η έξυπνη λύση τηλεματικής της LG αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις ενσωματώνοντας τη μονάδα επικοινωνιών και πολλαπλές κεραίες σε μία ενιαία μονάδα.

Βασισμένη στην τεχνολογία επικοινωνιών 5G R16, η λύση διαθέτει βελτιστοποιημένη εσωτερική αρχιτεκτονική που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 κεραίες. Η αυξημένη αυτή χωρητικότητα συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικά τοποθετημένες κεραίες και στον περιορισμό της καλωδίωσης RF. Το σημαντικότερο είναι ότι η λύση επιτρέπει στα οχήματα να διατηρούν ισχυρή απόδοση συνδεσιμότητας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της δομικής αποδοτικότητας.

Για να επεκτείνει αυτά τα οφέλη σε ένα ευρύ φάσμα διαμορφώσεων οχημάτων, η λύση χρησιμοποιεί μια αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (OEM).Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε διαμόρφωσης, οι πλακέτες της τηλεματικής και των κεραιών μπορούν να συνδυάζονται ή να διαχωρίζονται, προσφέροντας ευελιξία εφαρμογής όχι μόνο σε νέα μοντέλα οχημάτων, αλλά και σε υπάρχουσες πλατφόρμες.

Η λύση διαθέτει επίσης μια κλιμακούμενη πλατφόρμα λογισμικού, σχεδιασμένη ώστε να υποστηρίζει την εγκατάσταση σε διαφορετικά μοντέλα οχημάτων. Βασισμένη στην ιδιόκτητη Automotive Telematics Platform (ATP) της LG, η οποία έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί για περισσότερο από μία δεκαετία, η λύση χρησιμοποιεί τον ίδιο βασικό πυρήνα λογισμικού στις υποστηριζόμενες εφαρμογές, απαιτώντας μόνο προσαρμογές στις διεπαφές που αφορούν το εκάστοτε chipset.

Αυτή η αρχιτεκτονική αυξάνει την επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού, βελτιώνει την αποδοτικότητα ανάπτυξης και ενισχύει τη σταθερότητα και τη συμβατότητα σε διαφορετικά παγκόσμια περιβάλλοντα επικοινωνιών. Η λύση της LG έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πολλαπλά chipsets επικοινωνιών, μειώνοντας την εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο εξάρτημα και περιορίζοντας τον κίνδυνο που σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Αξιόπιστη συνδεσιμότητα σε απαιτητικές συνθήκες

Η έξυπνη λύση τηλεματικής της LG έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αξιόπιστα ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών μέσα στα οχήματα.

Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικά οχήματα επιβεβαίωσαν την ικανότητα της λύσης να διατηρεί σταθερή μετάδοση και λήψη δεδομένων υπό ακραίες συνθήκες, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία των συστημάτων επικοινωνίας μέσα στο όχημα.

Βασισμένη σε δεκαετίες τεχνογνωσίας στην ενσωμάτωση κεραιών

Η επίτευξη αυτού του επιπέδου απόδοσης και αξιοπιστίας στις επικοινωνίες απαιτεί περισσότερα από προηγμένες προδιαγραφές εξαρτημάτων. Εξαρτάται επίσης από τον μηχανολογικό σχεδιασμό, την εσωτερική δομή και την τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της απαγωγής θερμότητας. Αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία της στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό hardware, μηχανολογικών συστημάτων και κεραιών, που έχει αποκτήσει μέσα από δεκαετίες καινοτομίας στον τομέα των κινητών επικοινωνιών, η LG έχει εξασφαλίσει διαφοροποιημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα συστήματα επικοινωνιών για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Δημιουργώντας βασική υποδομή επικοινωνιών για την εποχή των SDV

Πέρα από μια καινοτομία σε επίπεδο εξαρτήματος, η έξυπνη λύση τηλεματικής της LG μετασχηματίζει την αρχιτεκτονική επικοινωνιών των οχημάτων, μεταβαίνοντας από μια κατανεμημένη δομή κεραιών σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνιών.

Η LG στοχεύει να καθιερώσει τη λύση της ως βασική υποδομή για την εποχή των Software-Defined Vehicles (SDV), υποστηρίζοντας ενημερώσεις over-the-air (OTA), V2X και μετάδοση δεδομένων για αυτόνομη οδήγηση. Καθώς η συνδεσιμότητα των οχημάτων συνεχίζει να εξελίσσεται, οι ολοκληρωμένες λύσεις τηλεματικής αναμένεται να διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στις αρχιτεκτονικές των οχημάτων του μέλλοντος.

«Η έξυπνη λύση τηλεματικής μας ξεπερνά την απλή ενσωμάτωση hardware και επαναπροσδιορίζει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική των επικοινωνιών των οχημάτων», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company. «Αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της στις τεχνολογίες επικοινωνιών και στο λογισμικό, η LG θα συνεχίσει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τηλεματικής, βελτιστοποιημένες για την εποχή των SDV».