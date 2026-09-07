Πώς να μην είσαι ναρκισσιστής: 10 τρόποι να αλλάξεις συμπεριφορά

Αναγνωρίζεις στον εαυτό σου την ανάγκη για επιβεβαίωση, τη δυσκολία στην κριτική ή την έλλειψη ενσυναίσθησης; Οι ειδικοί εξηγούν πώς να αλλάξεις συμπεριφορά.

Ο όρος «ναρκισσιστής» χρησιμοποιείται πλέον τόσο συχνά, που κινδυνεύει να χάσει το πραγματικό του νόημα. Ένας άνθρωπος που αγαπά τον εαυτό του, θέλει να πετύχει ή απολαμβάνει τα κομπλιμέντα δεν είναι αυτομάτως ναρκισσιστής. Ακόμη και το να αναγνωρίζει κάποιος στον εαυτό του ορισμένα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά δεν σημαίνει ότι έχει Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας.

Η Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας είναι μια σύνθετη κατάσταση που μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους, τις σχέσεις του και την αντίδρασή του στην κριτική. Η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο από επαγγελματία ψυχικής υγείας.

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