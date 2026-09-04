Μαραθώνας: «Ήθελα την σύνταξη, δεν τα έφερνα βόλτα» παραδέχεται η κόρη που έκρυβε τη σορό της μητέρας της

Όσα λέει σε τηλεοπτική εκπομπή η μητέρα που έκρυβε τη σορό της μητέρας της στο υπόγειο για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μαραθώνα, με την κόρη της 90χρονης να περιγράφει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν μετά τον θάνατο της μητέρας της και να παραδέχεται ότι έκρυψε τη σορό της, ενώ συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι η ηλικιωμένη δεν ήταν σε καλή κατάσταση πριν από τον θάνατό της και ότι κάποια στιγμή έπεσε.

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