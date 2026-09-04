Στο «ΚΛΑΚΑΖ» θα γίνει κλακάζ!

Η Savina και η Cilia Katrali υπόσχονται ένα εκρηκτικό live (αύριο στις 21:00) στο νεοσύστατο «ΚΛΑΚΑΖ». Να είστε εκεί!

Η αρχή να γίνει ταραχή και η συνέχεια ασταμάτητη δημιουργική βροχή. Και όταν το νερό σταματήσει, οι νότες ας πάρουν τον έλεγχο και οι φωνές, για λίγο, τις ζωές. Και όταν φύγουν οι θεατές, ας μείνουν οι ακροατές με τις νέες εικόνες, τις αναγκαίες παραλλαγές. Και όταν η καθημερινότητα πάρει τον έλεγχο, ας πηγαίνει η σκέψη εκεί που όλα πουλιούνται, αγοράζονται, εκεί που όλοι συναντιούνται, βρίσκονται, αγκαλιάζονται, μοιράζονται χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά, καλή διάθεση, μελαγχολία, αγάπη, ευτυχία, σταθερή φιλία. Και όταν έρθει πάλι το Σαββατόβραδο και εσύ δεν μπορείς να βγεις για ποτό, για τραγούδι, για ψυχαγωγία-μυσταγωγία, κάλεσε φίλους στο σπίτι, μείνε μόνος, μπες στις ψηφιακές πλατφόρμες ή γύρνα λίγο τον χρόνο πίσω με ένα cd άκου δύο μοναδικές φωνές.

Η συνέχεια να γίνει αγώνας ενάντια στην οικονομική, πνευματική, ψυχαγωγική ανέχεια και η μοναξιά να γίνει συντροφιά του ενός, του κανενός, των πολλών και των πραγματικά καλών. Κι αν έρθει η στιγμή και δεν ξέρεις πού να πας, ας έχεις αποθηκευμένο στο κινητό το νέο χώρο, αυτόν πουν κάνει ρίμα με τη λέξη «πατινάζ» και λέγεται «Κλακάζ». Το σημείο πριν το νέο ξεκίνημα βρίσκεται στο σήμερα και λέει ότι αύριο, Σάββατο, στις 21:00, έχουμε live στο «Κλακάζ» (Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα) και εκεί θα μπει φωτιά στα Σαββατόβραδα από τις καλλιτεχνάρες Savina, Cilia Katrali.

Το Σαββατόβραδο θα γίνει μαγικό και ονειρεμένο



Το ζητούμενο σε κάθε live είναι η συνύπαρξη, είτε είσαι μόνο είτε είσαι στη σκηνή με δέκα άτομα. Αν είσαι μόνος παίρνεις την υποστήριξη, την καλή ενέργεια των μουσικών σου και τη μεταφέρεις στο κοινό και εύχεσαι να στην ανταποδώσει. Όταν έχεις κι άλλους τραγουδιστές μαζί σου, παίρνεις τις φωνές και τις πνοές τους και τα τραγούδια ελπίζετε να γίνουν γέφυρες και αποδράσεις μοναδικές. Τώρα που η Savina συναντά τη Cilia Katrali, έχουμε την ταραχή που θα ταρακουνήσει, διασκεδάσει, ψυχαγωγήσει το κοινό. Δυο γυναικάρες θα κάνουν το Σαββατόβραδο νύχτα μαγική και ονειρεμένη…

Το ενημερωτικό σημείωμα από την True Colours Comms μας πληροφορεί ότι οι δύο καλλιτέχνιδες συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή του ΚΛΑΚΑΖ στη θρυλική οδό Αβραμιώτου στο Μοναστηράκι και υπόσχονται μία μουσική βραδιά γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις, ευαισθησία και μαγεία στην εκπνοή ενός μεγάλου καλοκαιριού που μοιάζει να φεύγει γρήγορα αλλά μένει για πάντα. Οι δύο καλλιτέχνιδες είναι η μία το συμπλήρωμα της άλλης, αλλά και καθρέφτης τους την ίδια στιγμή. Η Savina είναι κύμα ορμητικό που σαν τη φωνή της δεν υπάρχει κάτι άλλο και η Cilia είναι μια ασταμάτητη, πανέμορφη, μεταμόρφωση, φωνητική, αισθητική, συναισθηματική. Τι λέτε, λοιπόν, να συμβεί αύριο; Μαγεία, απλά μαγεία.

Ταλέντο, φωνή, δύναμη της ευγενικής ψυχής



Τη Savina την ανακαλύψαμε τυχαία, την ακούσαμε, ξανά και ξανά, την αγαπήσαμε και τη στηρίζουμε δίχως όριο. Τη Cilia Katrali τη μαθαίνουμε τώρα και μας αρέσει η πολυπρόσωπη καλλιτεχνική προσωπικότητά της. Το μίνι βιογραφικό της Savina είναι αυτό (από το δελτίο Τύπου): Η SAVINA είναι τραγουδίστρια και δημιουργός. Η μουσική της κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό με κεντρικούς άξονες την μνήμη, την ταυτότητα, την ελευθερία και τη συνύπαρξη. Μέσα από έναν άλλοτε ευαίσθητο και άλλοτε εκρηκτικό πειραματικό ήχο συνδυάζει στοιχεία από διάφορα μουσικά είδη αναζητώντας τον τρόπο να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτό της Cilia Katrali: Η CILIA KATRALI είναι τραγουδοποιός και δημιουργεί παράξενες ιστορίες που δεν έχουν -σχεδόν ποτέ- κανένα τέλος, αλλά ούτε ψάχνουν κιόλας. Χαρακτηριστικό της είναι ο ιδιαίτερος αφηγηματικός στίχος, η θεατρικότητα και η πειραματική σύνδεση μουσικών ειδών, αναζητώντας έτσι μέσα από αλληγορίες μια πραγματικότητα που διαρκώς μοιάζει να εξελίσσεται σε μια ξένη γλώσσα. Το αυριανό live, λοιπόν, θα σας δείξει τι σημαίνει καθαρόαιμο ταλέντο, ατόφια φωνή και δύναμη της ευγενικής ψυχής.

INFO

Cilia Katrali + Savina

Στο «ΚΛΑΚΑΖ» (Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα)

5 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

Διάρκεια: 240 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Όλοι οι χώροι του «ΚΛΑΚΑΖ» είναι καθολικά προσβάσιμοι.

*Η Cilia Katrali σε Spotify, Instagram, YouTube. H Savina σε Spotify, Instagram, YouTube

