Φουρνά: «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

Η οικογένεια που έφυγε από το χωριό και οι δύο διαφορετικές εκδοχές για το «γιατί»

Η πολύτεκνη οικογένεια που πριν από δύο χρόνια εγκατέλειψε τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στη Φουρνά Ευρυτανίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναζωογόνηση των μικρών χωριών, έχει κάνει το επόμενο βήμα. Δεν επέστρεψε στην Αθήνα, όπως ενδεχομένως θα υπέθετε κανείς, αλλά μετακόμισε στη Νάξο, στα πατρογονικά εδάφη του πατέρα, αναζητώντας εκεί μια νέα οικογενειακή και επαγγελματική αρχή.

Η αποχώρηση, ωστόσο, έφερε στην επιφάνεια και μια διαφορετική πλευρά της ζωής στη Φουρνά. Από τη μία, η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή, που πρωταγωνίστησε στην πρωτοβουλία για την προσέλκυση οικογενειών στο χωριό, μιλά για μια οικογένεια που στηρίχθηκε σημαντικά και τελικά πήρε μια προσωπική απόφαση για το μέλλον της. Από την άλλη, η μητέρα της οικογένειας, Βάσω Εμμανουήλ, περιγράφει μια πολύ πιο δύσκολη καθημερινότητα, μιλώντας ακόμη και για περιστατικά bullying σε βάρος του μεγαλύτερου παιδιού της.

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