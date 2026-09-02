Κυψέλη: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες - «Το χτύπησα με μαχαίρι να σπάσει ο πάγος» είπε ο 43χρονος για το βρέφος
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Οι ισχυρισμοί του 43χρονου δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης - Τι δήλωσαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας.
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 10:20 οι τρεις συλληφθέντες για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Η υπόθεση παίρνει νέα τρόπη, μετά τους ισχυρισμούς του 43χρονου σχετικά με τα αίτια θανάτου του παιδιού και τις μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα του.
Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται πως το παιδί δολοφονήθηκε, ενώ έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα στο σώμα του.
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