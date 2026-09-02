Φουρνά Ευρυτανίας: «Φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying από την τοπική κοινωνία»

Η οικογένεια αντιμετώπισε μποϊκοτάζ στο μαγαζί που άνοιξε και έλλειψη εργασίας, γεγονός που επιδείνωσε την οικονομική τους κατάσταση

Μια τελείως διαφορετική εικόνα απ' αυτήν που θα περίμενε κανείς να είναι η πραγματικότητα, παρουσίασε η Βάσω Εμμανουήλ, σε ό,τι αφορά στη ζωή της με την πολύτεκνη οικογένειά της στη Φουρνά Ευρυτανίας.

Μιλώντας στο Mega μαζί με τον σύζυγό της, Στέφανο, είπαν ότι μόνο ρόδινα δεν ήταν τα πράγματα στο χωριό. Αναφορικά με την τοπική κοινωνία, είπε ότι «μεγάλη μερίδα του χωριού έκανε μποϊκοτάζ στο μαγαζάκι που ανοίξαμε», ενώ πρόσθεσε πως «φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying από την τοπική κοινωνία».

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