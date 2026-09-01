Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

Μικρά όστρακα αποκαλύπτουν μια τεράστια κλιματική προειδοποίηση

Κάτι παράξενο συμβαίνει στον Βόρειο Ατλαντικό και οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά σε μια αργή αλλά επικίνδυνη μεταβολή του κλιματικού συστήματος της Γης. Ένα τεράστιο σύστημα κυκλοφορίας των ωκεάνιων υδάτων, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση των θερμοκρασιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής, παρουσιάζει σοβαρά σημάδια εξασθένησης, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Advances.

Κάτι παράξενο συμβαίνει στον Βόρειο Ατλαντικό και οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά σε μια αργή αλλά επικίνδυνη μεταβολή του κλιματικού συστήματος της Γης. Ένα τεράστιο σύστημα κυκλοφορίας των ωκεάνιων υδάτων, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση των θερμοκρασιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής, παρουσιάζει σοβαρά σημάδια εξασθένησης, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Advances.

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