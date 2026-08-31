«Πάντα Γελαστοί και Γελασμένοι»: Μια μεγάλη βραδιά για τον Θάνο Μικρούτσικο στο Θέατρο Πέτρας

Μητσιάς, Αντωνοπούλου, Θωμαΐδης, Κατσιμίχα και Υπόγεια Ρεύματα τιμούν τον Θάνο Μικρούτσικο.

Ο Δήμος Πετρούπολης παρουσιάζει στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας τη συναυλία «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι».

Τραγουδούν οι Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Μαριάνα Κατσιμίχα και τα Υπόγεια Ρεύματα.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η μουσική και τα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική θα ακουστούν στο Θέατρο Πέτρας μέσα από τις φωνές σπουδαίων ερμηνευτών, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και διαχρονικές μελωδίες.

Ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Μαριάνα Κατσιμίχα και τα Υπόγεια Ρεύματα θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν πολλές γενιές, άλλοτε «χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία» και άλλοτε στον ρυθμό της «Ρόζας». Τραγούδια που μίλησαν για τους αγώνες, τα όνειρα, την αγάπη, την ελευθερία και την ελπίδα, παραμένοντας ζωντανά και επίκαιρα μέχρι σήμερα.

Μαέστρος ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο επί χρόνια στενός συνεργάτης και αγαπημένος μουσικός του Θάνου Μικρούτσικου, τον οποίο ο ίδιος ο συνθέτης αποκαλούσε συχνά το alter ego του επί σκηνής.

Μια μεγάλη μουσική παρέα τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο, θυμίζοντας τα δικά του λόγια: «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Και στο Θέατρο Πέτρας, για μία ακόμη φορά, τα τραγούδια του θα μας ενώσουν, θα μας συγκινήσουν και θα μας θυμίσουν πως συνεχίζουν να φωτίζουν τις πληγές, τους αγώνες, τα όνειρα και την υπόσχεση πως «θα 'ρθουν μέρες...» και πως «το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα».

Διοργάνωση: Δήμος Πετρούπολης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χώρος διεξαγωγής | Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Ημερομηνία εκδήλωσης | Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης | 21.00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

https://www.ticketservices.gr/event/panta-gelastoi-kai-gelasmenoi-afieroma-ston-thano-mikroutsiko/?lang=en

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα