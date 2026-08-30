Box breathing: Η απλή τεχνική αναπνοής που βοηθά στον έλεγχο του στρες

Μια απλή τεχνική αναπνοής τεσσάρων βημάτων κερδίζει έδαφος ως πρακτικό εργαλείο για τη διαχείριση του στρες, της έντασης και του άγχους.

Το στρες είναι αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας. Ένα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, μια δύσκολη προσωπική περίοδος, μια σημαντική παρουσίαση ή ακόμη και η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας μπορεί να βάλουν τον οργανισμό σε κατάσταση διαρκούς έντασης. Τι θα γινόταν όμως αν ένα από τα πιο απλά εργαλεία για να επαναφέρουμε την ηρεμία μας βρισκόταν ήδη μέσα μας;

Η λεγόμενη box breathing, ή τετραγωνική αναπνοή, είναι μια τεχνική που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα ως ένας εύκολος και άμεσος τρόπος διαχείρισης του στρες. Δεν απαιτεί εξοπλισμό, ειδικό χώρο ή πολύ χρόνο. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά και η συνειδητή εστίαση στην αναπνοή.

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