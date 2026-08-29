«Εισιτήρια δεν κλείναμε ποτέ»: Ιστορίες από τις Κυκλάδες που δεν υπάρχουν πια
Yπήρχε μια εποχή που για να πας διακοπές στις Κυκλάδες πρόγραμμα από μήνες πριν. Χρειαζόσουν ένα εισιτήριο από τον Πειραιά, μια σκηνή, λίγα χρήματα στην τσέπη, και κυρίως τη διάθεση να δεις πού θα σε βγάλει το καράβι.
Στα ’80s, τα ’90s και τα πρώτα χρόνια των ’00s, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Αστυπάλαια, η Δονούσα και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων ήταν ήδη δημοφιλείς προορισμοί, αλλά έμοιαζαν ακόμη πολύ διαφορετικά από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα.
Τα δωμάτια τα βρίσκανε συχνά από στόμα σε στόμα, τα πλοία ήταν κομμάτι της περιπέτειας των διακοπών και οι αναμνήσεις είτε αποτυπώνονταν μέσα από μισοκαμμένες φωτογραφίες φιλμ, είτε έμεναν για πάντα στο μυαλό του κατόχου τους.
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