Chelsea Wolfe: Η «βασίλισσα του σκοταδιού» επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ

Με το «The Dark» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο show της.

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου το Floyd Live Music Venue θα υποδεχτεί την Chelsea Wolfe. Η καθηλωτική Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσικός μόλις κυκλοφόρησε το νέο δίσκο της με τίτλο “The Dark”.

Αντλώντας έμπνευση από την ιδέα να εισέρχεσαι σε ένα δάσος την πιο σκοτεινή ώρα, για να μεταμορφωθείς σε αυτό που σε φοβίζει περισσότερο, τα δέκα νέα τραγούδια γράφτηκαν μαζί με τη βραβευμένη συνθέτρια και παραγωγό Jennifer Decilveo αλλά και τον μόνιμο συνεργάτη της, Ben Chisholm.

Ένας δίσκος διαποτισμένος με μυστήριο, συμβολισμό και λύτρωση, με guests όπως οι Robin Finck (Nine Inch Nails), Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age), Stella Mozgawa (Warpaint), και Justin Meldal-Johnsen (Nine Inch Nails, St Vincent).

Τα δέκα νέα τραγούδια αποτελούν μία ακόμα κορυφαία στιγμή της, το καθένα μια επίκληση σε αρχέγονα και έντονα συναισθήματα, με τη μοναδική φωνή της να αποπνέει ασύγκριτη αυτοπεποίθηση.

Το “Cold” είναι μια σπαρακτική μπαλάντα με ένα ρεφρέν που θα «στοιχειώσει» κάθε ακροατή. Στα πανίσχυρα “Seethe” και “Swallower”, η Wolfe μετατρέπει τον ψίθυρο σε κραυγή, ενώ το πανέμορφο “Dancer in the Sky”, ό,τι πιο κοντινό σε ερωτική μπαλάντα, μπορεί να την οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα ακροατήρια.

Η σπουδαία καλλιτέχνης άφησε ηθελημένα πίσω τα «πυκνά» ηχητικά στρώματα του παρελθόντος, για να «απελευθερώσει» χώρο σε μελωδίες που εξελίχθηκαν σε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ.

Έχοντας υπογράψει δίσκους όπως τα “Pain Is Beauty”, “Abyss”, “Birth of Violence” και “She Reaches Out to She Reaches Out to She”, κινείται ηχητικά μεταξύ doom metal, folk, industrial και electronica, με τις live εμφανίσεις να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.



Οι κριτικές από κορυφαία media αποδεικνύουν πως η Wolfe παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο:

«Μια υπαρξιακή αντανάκλαση, από τον ψίθυρο σε μια γοτθική κραυγή»

The Guardian

«Πιο επιβλητικό, μεγαλοπρεπές και τολμηρό από οτιδήποτε έχει κάνει»

Pitchfork

«Κανένας φόβος για το σκοτάδι αλλά πιο ενδοσκοπική. Μελωδίες πικρές μεν αλλά με την υπόσχεση ευτυχίας».

The Clash

Η Chelsea Wolfe επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue, για το μεγαλύτερο show της μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Special guest της βραδιάς θα είναι η εξαιρετική A.A. Williams.

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