«Γεια σου Μέτε, θέλω να σου φτιάξω τη μύτη»: Η πρωθυπουργός της Δανίας έχει «stalker» πλαστικό χειρουργό

Η Μέτε Φρέντερικσεν απάντησε δημόσια σε μήνυμα που έλαβε από χρήστη των socials, που δηλώνει «πλαστικός χειρουργός» και θέλει να «διορθώσει» τη μύτη της.

Η Μέτε Φρέντερικσεν απάντησε δημόσια σε ένα ανάρμοστο μήνυμα που έλαβε από χρήστη των socials, που δηλώνει «πλαστικός χειρουργός», και θεωρεί πως η μύτη της Δανής πρωθυπουργού χρειάζεται αισθητική επέμβαση.

Η ηγέτης της Δανίας ανάρτησε στιγμιότυπο από το μήνυμα που έλαβε από τον εν λόγω λογαριασμό, όπου γράφει: «Γεια σου Μέτε. Μπορώ να διορθώσω αυτό το μικρό σημείο στη μύτη σου. Είμαι πλαστικός χειρουργός».

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