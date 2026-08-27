Πέθανε ο «κυνηγός των κρανίων»: Η ζωή του serial killer Τζον Σουίνι και οι αποτρόπαιες δολοφονίες

Ο διαβόητος δολοφόνος είχε γίνει γνωστός για τον τρόπο που σκότωνε τα θύματά του

Ένας διαβόητος Βρετανός δολοφόνος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό δύο γυναικών, πέθανε στη φυλακή.

Ο Τζον Σουίνι, 69 ετών, είχε καταδικαστεί το 2011 σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία δύο πρώην συντρόφων του, της Πόλα Φιλντς και της Μελίσα Χάλστεντ.

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