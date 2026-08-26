Η Garmin διευρύνει τη σειρά των κορυφαίων smartwatch υψηλών επιδόσεων με τα fēnix 9 και fēnix 9 Pro

Οι ανθεκτικές και ταυτόχρονα εκλπετυσμένες εκδόσεις Pro διαθέτουν για πρώτη φορά σώμα από από τιτάνιο και τη μεγαλύτερη οθόνη AMOLED σε fēnix.

Η Garmin παρουσιάζει τα Fēnix 9 και Fēnix 9 pro, τα multisport smartwatch με GPS, που είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους αθλητές και τους λάτρεις της περιπέτειας να φτάσουν στην κορυφή των επιδόσεών τους. Διαθέτοντας σώμα από τιτάνιο, η σειρά Fēnix 9 Pro συνδυάζει εξελιγμένη εμφάνιση, ανθεκτική κατασκευή και ανάλαφρη αίσθηση. Και οι δυο σειρές προσθέτουν σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως η λειτουργία Garmin Epic, ένα νέο τρόπο ομαδοποίησης πολλαπλών δραστηριοτήτων σε μια ενιαία ιστορία που μπορεί να κοινοποιηθεί στο Garmin Connect™, καθώς και βελτιωμένες μετρήσεις αντοχής που βοηθούν τους αθλητές να προσαρμόζουν καλύτερα την προπόνησή τους. Η σειρά fēnix 9 Pro περιλαμβάνει ενσωματωμένη δορυφορική¹ και LTE συνδεσιμότητα¹, που επιτρέπει φωνητική επικοινωνία, ανταλλαγή μηνυμάτων και επικοινωνία SOS απευθείας από τον καρπό.

“Τα fēnix 9 και fēnix 9 Pro είναι ειδικά σχεδιασμένα για όσους θέλουν να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις και να φτάσουν ακόμα πιο μακριά. Οι αθλητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη στην αντοχή τους και να προπονηθούν πιο έξυπνα με τις εξελιγμένες μετρήσεις αντοχής, ενώ τα κορυφαία εργαλεία πλοήγησης βοηθούν τους λάτρεις της περιπέτειας να παραμένουν με ασφάλεια στην πορεία τους. Και με τη νέα λειτουργία Garmin Epic, οι δραστηριότητες μετατρέπονται σε ιστορίες για να τις ξαναζούν οι χρήστες. Με αυτά τα fēnix smartwatch στον καρπό τους, οι χρήστες Garmin μπορούν να επαναπροσδιορίσουν όσα θεωρούσαν δυνατά.

–Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing

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fēnix 9

Σχεδιασμένο για να ξεπερνά τα όρια, το fēnix 9 είναι εξοπλισμένο με νέα και βελτιωμένα εργαλεία, για να οδηγήσει την προπόνηση και την εξερεύνηση σε άλλο επίπεδο.

Διαθέτοντας οθόνη AMOLED, με διπλάσια φωτεινότητα από τον προκάτοχό του, το fēnix 9 περιλαμβάνει κρύσταλλο ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατζουνιές, στεγανά κουμπιά και πιστοποίηση για καταδύσεις μέχρι 40 μέτρα.

Είτε πρόκειται για ένα ταξίδι, έναν ποδηλατικό αγώνα πολλαπλών διαδρομών ή ένα πρόγραμμα προπόνησης ενδυνάμωσης, η δωρεάν λειτουργία Garmin Epic μετατρέπει πολλαπλές δραστηριότητες σε μια ενιαία ιστορία στο Garmin Connect. Με την ομαδοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί κατά την διάρκεια αρκετών μερών, εβδομάδων ή μηνών για τη δημιουργία μίας «επικής» ιστορίας, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα υγείας και απόδοσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, να προσθέτουν φωτογραφίες και να τα μοιράζονται όλα με φίλους.

μετατρέπει πολλαπλές δραστηριότητες σε μια ενιαία ιστορία στο Garmin Connect. Με την ομαδοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί κατά την διάρκεια αρκετών μερών, εβδομάδων ή μηνών για τη δημιουργία μίας «επικής» ιστορίας, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα υγείας και απόδοσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, να προσθέτουν φωτογραφίες και να τα μοιράζονται όλα με φίλους. Νέες λειτουργίες παρακολούθησης αντοχής – που περιλαμβάνουν ζώνες αντοχής και την καμπύλη αντοχής – δείχνουν στους αθλητές πώς αλλάζει η ανθεκτικότητά τους με την πάροδο του χρόνου με βάση τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και το ιστορικό προπόνησης, και βελτιώνουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τον ρυθμό τους κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.

που περιλαμβάνουν και – δείχνουν στους αθλητές πώς αλλάζει η ανθεκτικότητά τους με την πάροδο του χρόνου με βάση τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και το ιστορικό προπόνησης, και βελτιώνουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τον ρυθμό τους κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Λάβετε ακόμη περισσότερα δεδομένα για την φυσική σας κατάσταση κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας κωπηλασίας σε εσωτερικό χώρο , όπως η μέγιστη τιμή VO2 και η καμπύλη ισχύος, για να αξιολογείτε την πρόοδο, να θέτετε στόχους και να ρυθμίζετε με ακρίβεια την ένταση των προπονήσεών σας².

, όπως η μέγιστη τιμή VO2 και η καμπύλη ισχύος, για να αξιολογείτε την πρόοδο, να θέτετε στόχους και να ρυθμίζετε με ακρίβεια την ένταση των προπονήσεών σας². Οι αναβαθμισμένες λειτουργίες rucking επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν το βάρος του σακιδίου τους κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας, να ακολουθούν προπονήσεις GORUCK™ απευθείας από το ρολόι και να θέτουν στόχους επίτευξης μετρήσεων, όπως η καύση θερμίδων με βάρος σακιδίου έως και 100 κιλά.

επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν το βάρος του σακιδίου τους κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας, να ακολουθούν προπονήσεις απευθείας από το ρολόι και να θέτουν στόχους επίτευξης μετρήσεων, όπως η καύση θερμίδων με βάρος σακιδίου έως και 100 κιλά. Πλοηγηθείτε με σιγουριά με τους ενσωματωμένους χάρτες πλοήγησης οι οποίοι είναι πιο ομαλοί και εύχρηστοι από ποτέ. Με 50% περισσότερη μνήμη RAM σε σχέση με το fēnix 8 και μια πιο ισχυρή, αναβαθμισμένη μηχανή χαρτών, η μετακίνηση του χάρτη είναι τώρα έως και 30% ταχύτερη. Επιπλέον , μια νέα προβολή προοπτικής επιτρέπει στους χρήστες να αναμένουν καλύτερα όσα ακολουθούν, προσθέτοντας περισσότερη λεπτομέρεια, τόσο σε κοντινή όσο και σε μακρινή απόσταση.

οι οποίοι είναι πιο ομαλοί και εύχρηστοι από ποτέ. Με 50% περισσότερη μνήμη RAM σε σχέση με το fēnix 8 και μια πιο ισχυρή, αναβαθμισμένη μηχανή χαρτών, η μετακίνηση του χάρτη είναι τώρα έως και 30% ταχύτερη. Επιπλέον επιτρέπει στους χρήστες να αναμένουν καλύτερα όσα ακολουθούν, προσθέτοντας περισσότερη λεπτομέρεια, τόσο σε κοντινή όσο και σε μακρινή απόσταση. Με μνήμη 64GB, οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να φορτώνουν διπλάσιους χάρτες συγκριτικά με το Fēnix 8 και να αποθηκεύουν μέχρι και 7000 από τα αγαπημένα τους τραγούδια.

Το Fēnix 9 είναι διαθέσιμο σε 3 μεγέθη- 43mm, 47mm και 51mm.

fēnix 9 Pro

Βασισμένο σε όλες τις κορυφαίες λειτουργίες του fēnix 9, το fēnix 9 Pro εισάγει για πρώτη φορά μια νέα εμφάνιση, μαζί με επιλογές για συνδεσιμότητα χωρίς τηλέφωνο, οθόνες με ηλιακή φόρτιση, επιπλέον λειτουργίες φακού και πολλά άλλα.

Kαινοτόμος σχεδιασμός

Το fēnix 9 pro είναι το πρώτο smartwatch fēnix που διαθέτει σώμα τιτανίου, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακή εμφάνιση χωρίς να στερείται της ανθεκτικής απόδοσης. Η χρήση τεχνολογίας αιχμής νάνο-χύτευσης συνδυάζει το μέταλλο και το πολυμερές σε μοριακό επίπεδο, συνδυάζοντας ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα, ενώ παράλληλα μειώνει το πάχος του ρολογιού για χαμηλότερο βάρος.

Οι οθόνες AMOLED του fēnix 9 Pro προφέρουν φωτεινότητα μέχρι και 3000 nits, εμφανίζοντας στατιστικά και χάρτες με ευανάγνωστες λεπτομέρειες, ακόμη και σε συνθήκες ηλιοφάνειας.

Η έκδοση των 51mm Pro περιλαμβάνει την πρώτη οθόνη AMOLED της Garmin 1,5”, επεκτείνοντάς την κατά 15% συγκριτικά με το fēnix 8, χωρίς να αυξάνει το μέγεθος του πλαισίου.

Οι χρήστες μπορούν να αφιερώσουν ακόμη περισσότερο χρόνο σε αυτό που αγαπούν με τις οθόνες ηλιακής φόρτισης που προσφέρουν αυτονομία μπαταρίας εβδομάδων, σε επιλεγμένες εκδόσεις Pro.

Για δραστηριότητες τη νύχτα, ένας ενσωματωμένος φακός LED προσθέτει τώρα μια λειτουργία πράσινου φωτός για τη διατήρηση της νυχτερινής όρασης.

Μείνετε σε σύνδεση

Η συνδεσιμότητας inReach1 , σε επιλεγμένα fēnix 9 Pro, βοηθά τους χρήστες να διατηρούν επαφή με φίλους και συγγενείς και να λαμβάνουν βοήθεια έκτακτης ανάγκης από το κέντρο συντονισμού Garmin Response που λειτουργεί 24/7, εάν χρειαστεί – και όλα αυτά αφήνοντας το τηλέφωνό τους πίσω. Η συνδεσιμότητα LTE δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα. Μαζί με τις κλήσεις, τα γραπτά μηνύματα και την υποστήριξη SOS, ένα ενεργό πρόγραμμα inReach παρέχει επίσης στους χρήστες τις ακόλουθες βελτιώσεις:

Οι ειδοποιήσεις LiveTrack είναι πλέον διαθέσιμες στην εφαρμογή Garmin Messenger™ μέσω LTE , ειδοποιώντας τα αγαπημένα πρόσωπα όταν ο χρήστης ξεκινά μια δραστηριότητα και επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν την πορεία του καθώς προπονείται. Ο χρήστης μπορεί επίσης να στέλνει γρήγορα μηνύματα σε προεπιλεγμένους αποδέκτες.

είναι πλέον διαθέσιμες στην εφαρμογή Garmin Messenger™ , ειδοποιώντας τα αγαπημένα πρόσωπα όταν ο χρήστης ξεκινά μια δραστηριότητα και επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν την πορεία του καθώς προπονείται. Ο χρήστης μπορεί επίσης να στέλνει γρήγορα μηνύματα σε προεπιλεγμένους αποδέκτες. Με την συνδεσιμότητα LTE, η νέα λειτουργία Garmin Locate επιτρέπει στους αγαπημένους να βλέπουν την τοποθεσία του χρήστη μέσω την εφαρμογής Garmin Messenger.

επιτρέπει στους αγαπημένους να βλέπουν την τοποθεσία του χρήστη μέσω την εφαρμογής Garmin Messenger. Λάβετε προγνώσεις καιρού για μια συγκεκριμένη τοποθεσία απευθείας στο ρολόι μέσω του δορυφόρου, επιπλέον του LTE.

Για πρώτη φορά, η συνδεσιμότητα inReach είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις Fēnix 9 pro- 43 mm, 47 και and 51 mm.

Προσαρμοσμένο στυλ

Τα νέα λουράκια ComfortFit που είναι διαθέσιμα για τις σειρές fēnix 9 και fēnix 9 Pro, δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την εμφάνισή τους. Ο σχεδιασμός διπλής πλέξης στο υφασμάτινο λουράκι συνδυάζει ελαστικότητα, ανθεκτικότητα, απαλότητα και αντοχή στην υγρασία με τη λειτουργικότητα QuickFit, καθιστώντας εύκολη τη ρύθμιση και την αντικατάστασή τους.

Άμεσα διαθέσιμη, η σειρά Fēnix 9 ξεκινάει με προτεινόμενη τιμή λιανικής από €999.99 και προσφέρει αυτονομία μπαταρίας μέχρι 29 ημέρες σε λειτουργία smartwatch στις εκδόσεις των μεγαλύτερων μεγεθών. Η σειρά Fēnix 9 Pro ξεκινάει με προτεινόμενη τιμή λιανικής από €1099.99 και προσφέρει αυτονομία μπαταρίας μέχρι 31 ημέρες σε λειτουργία smartwatch στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη οθόνη AMOLED, ενώ οι εκδόσεις με ηλιακή φόρτιση προσφέρουν αυτονομία μπαταρίας μέχρι 57 ημέρες ³.

Δείτε όλες τις διαθέσιμες χρωματικές εκδόσεις, τις λειτουργίες υγείας και ευεξίας όλο το 24ωρο και πολλά άλλα, στην ιστοσελίδα garmin.gr.

Κατασκευασμένα μέσα για τη ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στη ζωή αθλητών, εξερευνητών και φίλων της υπαίθρου σε όλο τον κόσμο. Με δέσμευση να αναπτύσσουμε προϊόντα που βελτιώνουν την εμπειρία, εμπλουτίζουν τη ζωή και αυξάνουν την ηρεμία, στην Garmin πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να καινοτομήσουμε και να νικήσουμε το χτες.

1Απαιτείται ενεργή συνδρομή, η κάλυψη του δικτύου LTE και η δορυφορική συνδεσιμότητα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.Η συνδεσιμότητα LTE δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα. Η δορυφορική σύνδεση και η λειτουργία SOS σε αυτήν τη συσκευή έχουν σημαντικούς περιορισμούς σε σύγκριση με άλλες συσκευές inReach, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση των συνδεδεμένων λειτουργιών, καθιστώντας τις μη διαθέσιμες σε ορισμένες καταστάσεις. Ελέγξτε garmin.com/fēnix 9pro-requirements για απαιτήσεις και τους περιορισμούς, καθώς και για να δείτε ποιες υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στην περιοχή σας — ή στις περιοχές όπου ενδέχεται να ταξιδέψετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η απόδοση, η κάλυψη και τα επίπεδα υπηρεσιών αυτής της συσκευής είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση σας..

2 Απαιτείται κωπηλατικό μηχάνημα εξοπλισμένο με εργόμετρο

3Προϋποθέτει ολοήμερη χρήση με τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα σε συνθήκες φωτισμού 50000 lux.