Greco Strom: Τα 2 «έξυπνα» προϊόντα που… θα σου λύσουν τα χέρια!
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Η Greco Strom παρουσιάζει 2 «έξυπνα» προϊόντα που… θα σου λύσουν τα χέρια.
Με το σκαμπό «Ισμήνη» που γίνεται κρεβάτι σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και τον καναπέ-κρεβάτι «Κλειώ», θα ομορφύνεις το σπίτι σου και θα απολαύσεις ξεκούραση που σαν φαντάζεσαι!
Σημαντικό: Μέχρι τέλη Αυγούστου μπορείς να τα αποκτήσεις σε προσφορά αφού μέχρι τότε είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές εκπτώσεις της αγαπημένης ελληνικής εταιρίας προϊόντων ύπνου!
Λοιπόν, τι κάθεσαι; Σπεύσε να προλάβεις…
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