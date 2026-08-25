Έρχεται αύξηση στην τιμή της ζάχαρης; Πως επηρεάζεται η ελληνική αγορά

Η παραγωγή στην Ευρώπη αναμένεται να υποχωρήσει σε χαμηλά δεκαετίας, την ώρα που οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί και οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν νέους κινδύνους.

Νέες πιέσεις στις τιμές της ζάχαρης δημιουργούν οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ οι αναλυτές αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για πιθανό έλλειμμα την περίοδο 2026/27.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ζάχαρης στις ΗΠΑ κινούνται πάνω από τα 17 σεντς ανά λίβρα, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025. Παράλληλα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος το 2027/28, καθώς περιορίζονται οι καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων.

Ινδία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊλάνδη θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στις καιρικές μεταβολές. Στη Βραζιλία, την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση ζαχαροκάλαμου για αιθανόλη, περιορίζοντας την ποσότητα που κατευθύνεται στην παραγωγή ζάχαρης.

Η Ινδία αναζητά ήδη ζάχαρη στις διεθνείς αγορές προκειμένου να αυξήσει την εγχώρια διαθεσιμότητα και να συγκρατήσει τις υψηλές τιμές.

Η Ευρώπη βλέπει την παραγωγή να υποχωρεί

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ευρώπη, όπου η παραγωγή αναμένεται να διαμορφωθεί στους 14,1 εκατομμύρια τόνους, επίπεδο που θα ήταν το χαμηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Οι εκτάσεις καλλιέργειας έχουν μειωθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις αποδόσεις. Η μονάδα παρακολούθησης καλλιεργειών MARS της Κομισιόν εκτιμά πλέον την απόδοση των ζαχαρότευτλων στους 76 τόνους ανά εκτάριο, 7% χαμηλότερα από πέρυσι.

Οι τιμές της ζάχαρης στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί έως και 9% από τον Ιούνιο, ενώ παραμένουν πάνω από τα 1.000 ευρώ ανά τόνο.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, πάντως, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ παραμένουν μέχρι στιγμής σχετικά σταθερές σε ετήσια βάση. Η ζάχαρη ιδιωτικής ετικέτας πωλείται περίπου 0,65-0,68 ευρώ το κιλό στις μεγάλες αλυσίδες, ενώ σε ορισμένα μικρότερα καταστήματα φτάνει τα 0,82-0,85 ευρώ.

Η μέση τιμή στις αρχές του έτους ήταν περίπου 0,70 ευρώ το κιλό, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ όπου η ζάχαρη παραμένει σχετικά προσιτή. Ωστόσο, οι διεθνείς πιέσεις στην παραγωγή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων τους επόμενους μήνες.

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