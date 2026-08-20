Ένα την ημέρα φέρνει τον καρκίνο πιο κοντά: Η νέα μελέτη για τα ζαχαρούχα ποτά

Ένα ζαχαρούχο αναψυκτικό την ημέρα μπορεί να συνδέεται με έως και διπλάσιο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με νέα έρευνα σε πληθυσμό των ΗΠΑ.

Μια νέα μελέτη προειδοποιεί για πιθανή σύνδεση ανάμεσα στην καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων αναψυκτικών και τον καρκίνο του στομάχου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα είχαν περίπου διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης γαστρικού καρκίνου σε σχέση με όσους δεν τα κατανάλωναν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Gastro Hep Advances, είναι σύμφωνα με τους ερευνητές η πρώτη που εξετάζει συγκεκριμένα αυτή τη συσχέτιση σε πληθυσμό των ΗΠΑ. Ο Andrew Chan, ένας από τους συγγραφείς, σημείωσε ότι ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, ενώ μέχρι σήμερα ήταν γνωστά πολύ λιγότερα για τον ρόλο της διατροφής στην εμφάνισή του.

Έως και τριπλάσιος κίνδυνος

Η έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση περισσότερων από ενός ζαχαρούχων ποτών την ημέρα συνδεόταν με σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου σε σύγκριση με τη σπάνια κατανάλωση, ενώ αντίθετα, τα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά δεν εμφάνισαν αντίστοιχη συσχέτιση με αυξημένη συχνότητα γαστρικού καρκίνου.

Οι ειδικοί έχουν ήδη συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών με προβλήματα όπως αύξηση βάρους, τερηδόνα, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και λιπώδη νόσο του ήπατος. Ο καρδιολόγος Jeremy London είπε χαρακτηριστικά: «Απλώς μην τα πίνετε», τονίζοντας πως τα ζαχαρούχα ποτά είναι μια «μάστιγα» της σύγχρονης κοινωνίας.

Ωστόσο, η μελέτη δείχνει συσχέτιση και όχι απόδειξη ότι τα αναψυκτικά προκαλούν καρκίνο καθώς ο κίνδυνος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, ο τρόπος ζωής, η συνολική διατροφή και η συχνότητα κατανάλωσης.

Πιθανά συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου περιλαμβάνουν:

δυσκολία στην κατάποση

κοιλιακό πόνο

φούσκωμα μετά το φαγητό

πρόωρο κορεσμό

καούρα

ναυτία

εμετό

ανεξήγητη απώλεια βάρους

μαύρα κόπρανα

Ωστόσο, ο καρκίνος του στομάχου μπορεί να μην προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

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