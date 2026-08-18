Τραγωδία στη Σίφνο: Επείγουσα οδηγία από την Πολιτική Αεροπορία για ελικόπτερα τύπου Bell 206

Επείγουσα οδηγία για όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη σήμερα, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο.

Επείγουσα οδηγία προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη σήμερα με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστυχές συμβάν, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

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