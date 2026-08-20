Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

Ο καφές σας κάνει να ουρείτε περισσότερο, αλλά είναι στην πραγματικότητα κακός για τα νεφρά σας;

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η καθημερινή κατανάλωση καφέ είναι απίθανο να βλάψει τα νεφρά και σχετικές παρατηρητικές μελέτες συνδέουν όλο και περισσότερο την μέτρια κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) και νεφρολιθίασης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καφές «καθαρίζει» ή προστατεύει άμεσα τα νεφρά ακριβώς επειδή τα ερευνητικά στοιχεία είναι σε μεγάλο βαθμό παρατηρητικά. Η καφεΐνη, η αρτηριακή πίεση, τα πρόσθετα στο φλιτζάνι του καφέ και τυχόν συνυπάρχουσα νεφρική νόσος μπορούν να αλλάξουν την εικόνα.

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