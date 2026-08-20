Ποια είναι η σωστή ώρα για μεσημεριανή σιέστα - Και το λάθος που καταστρέφει τον βραδινό σου ύπνο

Ναι, υπάρχει σωστή και λάθος ώρα να κοιμηθείς το μεσημέρι. Πώς θα ανανεώσεις την ενέργειά σου μέσα στη μέρα, χωρίς να ξαγρυπνάς το βράδυ.

Όλοι έχουμε βιώσει εκείνη τη γνώριμη, σχεδόν ακαταμάχητη νύστα που εμφανίζεται ύπουλα λίγο μετά το μεσημέρι. Η συγκέντρωσή σου πέφτει αισθητά, τα βλέφαρα βαραίνουν, η διάθεση για δουλειά ή υποχρεώσεις εξαφανίζεται και η πρώτη αυτόματη κίνησή σου είναι είτε να φτιάξεις άλλον έναν δυνατό καφέ, είτε να αναζητήσεις μια γρήγορη απόδραση στον καναπέ.

Αν νιώθεις τύψεις κάθε φορά που λαχταράς έναν μεσημεριανό ύπνο, η επιστήμη έρχεται να σε απενοχοποιήσει: το περίφημο power nap δεν είναι δείγμα τεμπελιάς, αλλά ένα εξαιρετικό εργαλείο ευεξίας. Μπορεί να γίνει το απόλυτο μυστικό σου για να ανακτήσεις τη διαύγεια, τη μνήμη, τη δημιουργικότητα και τη θετική σου διάθεση μέχρι το βράδυ.

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