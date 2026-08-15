«Λάγκερ Φύρερ»: Η περιπέτεια του Κώστα Χατζηχρήστου στη ναζιστική Γερμανία

«Μόλις καταλαβαίνανε ότι είσαι άρρωστος σου κοπανάγανε ένα χαρτί που 'γραφε κρανκ, δηλαδή άρρωστος». H περιπλάνηση του Χατζηχρήστου στη Γερμανία του Χίτλερ.

H Κώστας Χατζηχρήστος θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του ελληνικου θέατρου και κινηματογράφου, όλων των εποχών. Το έργο του είναι γεμάτο από θρυλικές ταινίες και παραστάσεις και η ζωή του υπήρξε πολυτάραχη, γεμάτη περιπλανήσεις, έρωτες φλογερούς και μεγάλα πάθη.

Ο Χατζηχρήστος έζησε ως το 2001 μια ζωή κινηματογραφική. Μέρος αυτής, το αφηγήθηκε στην ηθοποιό και καλή του φίλη, Σπεράντζα Βρανά, στο βιβλίο «Ο οργασμός του μπράβο» που αποτελεί μια δυσεύρετη πια, συλλογή, με μαρτυρίες της ζωής και του έργου των σπουδαιότερων Ελλήνων ηθοποιών. Καταγράφουμε ένα κομμάτι της αφήγησης του.

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