Ο Νίκος Λυμπερόπουλος στο κανάλι της Novibet

Ο Νίκος Λυμπερόπουλος ανοίγει τα χαρτιά του στο «Πολλά Κιλά Μπάλα» με τον Νικόλα Ράπτη, σε μια σπάνια συνέντευξη αποκλειστικά στο YouTube κανάλι της Novibet.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής θυμάται τις ομάδες που σημάδεψαν την καριέρα του και μιλά για γκολ, μεταγραφές, συνεργασίες και τον ανταγωνισμό που βίωσε. Παράλληλα, αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες, προτάσεις που δέχθηκε, αλλά και παιχνίδια που, όπως χαρακτηριστικά λέει, «έπρεπε να κερδηθούν με κάθε τρόπο».

Το πρώτο μέρος της συνέντευξης ξεπέρασε τις 200.000 προβολές μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες από τη δημοσίευσή του, ενώ πλέον είναι διαθέσιμο και το δεύτερο μέρος, όπου ο Νίκος Λυμπερόπουλος συνεχίζει τη συζήτηση με νέες ιστορίες, πρόσωπα και στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα του.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο YouTube κανάλι της Novibet.