Lake Party Trichonida: «Αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Δυτική Ελλάδα»

Ένα διήμερο φωτιά έρχεται στο Lake Party Trichonida στις 20 και 21 Αυγούστου με τον Θοδωρή Φέρρη και την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβαίνουν στο stage.

Tην Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, δίπλα στο μαγευτικό τοπίο της λίμνης Τριχωνίδας, το Lake Party Trichonida, το πιο κεφάτο καλοκαιρινό φεστιβάλ επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, μετατρέποντας το Κτήμα Πιθάρι στον απόλυτο προορισμό του φετινού καλοκαιριού.

Eμείς για άλλη μια χρονιά δεν χάσαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την οργανωτική του ομάδα, για όλα όσα θα δούμε φέτος στα μέρη του.

Τι θα δούμε στο καθιερωμένο ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού με το Lake Party φέτος;

Το καθιερωμένο καλοκαιρινό μας ραντεβού πλησιάζει και ανυπομονούμε να υποδεχτούμε ξανά χιλιάδες επισκέπτες στο Κτήμα Πιθάρι, στις όχθες της μαγευτικής λίμνης Τριχωνίδας.

Στις 20 και 21 Αυγούστου, το Lake Party επιστρέφει με ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δύο μοναδικές βραδιές. Την Πέμπτη ανεβαίνει στη σκηνή η εκρηκτική Κατερίνα Λιόλιου, ενώ την Παρασκευή τη σκυτάλη παίρνει ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρρης.

Φυσικά, από το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να λείπει ο Θέμης Γεωργαντάς, ο οποίος για ακόμη μία χρονιά θα είναι ο παρουσιαστής του Lake Party, μεταφέροντας με τη μοναδική του ενέργεια τον παλμό της διοργάνωσης. Παράλληλα, θα τον απολαύσουμε και στα decks, ενώ το μεγάλο φινάλε του φεστιβάλ θα δώσει ο Steve Provis με ένα ξεχωριστό closing set.

Έχει ολοκληρωθεί το line up ή θα υπάρξουν εκπλήξεις και προσθήκες της τελευταίας στιγμής; Πότε ξεκινάτε να δουλεύετε το Lake Party κάθε χρόνο;

Στο Lake Party δεν σταματάμε ποτέ να αναζητούμε νέες ιδέες και μουσικές προτάσεις. Γι' αυτό και το line up παραμένει «ζωντανό» μέχρι σχεδόν την τελευταία στιγμή. Πάντα θέλουμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω στο κοινό μας, ώστε κάθε επισκέπτης να βρει αυτό που τον εκφράζει και να φύγει έχοντας ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η προετοιμασία του φεστιβάλ ξεκινά περίπου έξι μήνες πριν. Πίσω από αυτές τις δύο ημέρες κρύβονται αμέτρητες ώρες σχεδιασμού, συντονισμού και δουλειάς. Ευτυχώς, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δίπλα μας μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών, που μοιράζεται το ίδιο όραμα και κάνει κάθε χρόνο το αποτέλεσμα ακόμη καλύτερο.

Όσοι έχουν επισκεφθεί τον χώρο που φιλοξενείται κάθε χρόνο το Lake Party μένουν έκθαμβοι με την ομορφιά του. Είναι το δυνατό χαρτί του φεστιβάλ ανεξάρτητα από τους καλλιτέχνες που το πλαισιώνουν κάθε χρόνο;

Αναμφίβολα. Η τοποθεσία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Lake Party. Η λίμνη Τριχωνίδα προσφέρει ένα σκηνικό μοναδικής φυσικής ομορφιάς που δύσκολα συναντά κανείς σε αντίστοιχα φεστιβάλ.

Αυτό που κάνει το Lake Party να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός. Από τη μία πλευρά, η επαφή με τη φύση και τα γαλαζοπράσινα νερά της μεγαλύτερης φυσικής λίμνης της Ελλάδας. Από την άλλη, ένα σύγχρονο μουσικό φεστιβάλ με δυνατές συναυλίες, εντυπωσιακή παραγωγή, οπτικοακουστικά shows, lake sports και αμέτρητες εμπειρίες. Κατά την γνώμη μου, δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία.

Ποιες είναι οι 3 πιο δυνατές στιγμές που έρχονται στο μυαλό σας από τα προηγούμενα Lake Party; Έχετε σκεφτεί να φέρετε και κάποιο ξένο όνομα της μουσικής σκηνής σε κάποια πιθανή επετειακή βερσιόν του φεστιβάλ;

Είναι πραγματικά δύσκολο να ξεχωρίσουμε μόνο τρεις στιγμές, γιατί κάθε διοργάνωση έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

Σίγουρα ξεχωρίζουμε το επετειακό Lake Party των 10 χρόνων, που αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για όλους μας. Δεν μπορούμε επίσης να ξεχάσουμε την πρώτη διοργάνωση μετά την πανδημία, όταν υπήρχε αγωνία για το πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος, αλλά τελικά εισπράξαμε τεράστια αγάπη και συγκίνηση. Και φυσικά, κάθε χρόνο η στιγμή που ανάβουν τα φώτα, ξεκινά η πρώτη συναυλία και βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδούν μαζί είναι κάτι που δεν συνηθίζεται ποτέ.

Όσο για τα επόμενα βήματα, μας αρέσει να εξελισσόμαστε συνεχώς. Εξετάζουμε διαρκώς νέες ιδέες και συνεργασίες και φυσικά δεν αποκλείουμε τίποτα για το μέλλον. Θέλουμε κάθε διοργάνωση να προσφέρει κάτι νέο και ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Πλήθος επισκεπτών συρρέουν στα πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας με αφορμή το φεστιβάλ. Όταν ξεκινούσατε πιστεύατε ποτέ ότι θα φτάσει ως εδώ και θα καθιερωθεί στη συνείδηση των μουσικόφιλων;

Όπως έχουμε επικοινωνήσει και άλλες μας συζητήσεις, όταν ξεκινήσαμε, όλα γεννήθηκαν από μια παρέα φίλων που ήθελε να δημιουργήσει ένα πάρτυ. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί με βεβαιότητα πού θα έφτανε αυτή η ιδέα. Υπήρχε όμως αυτή η σπίθα, το πάθος και η πίστη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό… κάτι μεγαλύτερο!

Σήμερα, βλέποντας το Lake Party να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Δυτική Ελλάδα και να προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά της χώρας, νιώθουμε ιδιαίτερη συγκίνηση και ευθύνη.

Αυτό που μας δίνει τη μεγαλύτερη χαρά είναι ότι άνθρωποι επιστρέφουν κάθε χρόνο, δημιουργούν νέες αναμνήσεις μαζί μας και πλέον έχουν συνδέσει το καλοκαίρι τους με το Lake Party. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους μας και τους ευχαριστούμε ειλικρινά γι’ αυτό!