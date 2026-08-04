Το Lake Party Trichonida 2026 επιστρέφει με Λιόλιου και Φέρρη

Το Lake Party Trichonida 2026 φέρνει Λιόλιου, Φέρρη και μοναδικές εμπειρίες στις 20-21 Αυγούστου.

Το Lake Party Trichonida 2026 πλησιάζει και φέρνει μαζί του δύο βραδιές γεμάτες μουσική, ενέργεια και τις μεγαλύτερες φωνές της ελληνικής σκηνής.

Την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, δίπλα στο μαγευτικό τοπίο της λίμνης Τριχωνίδας, το πιο κεφάτο καλοκαιρινό φεστιβάλ επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, μετατρέποντας το Κτήμα Πιθάρι στον απόλυτο προορισμό του φετινού καλοκαιριού.

Από νωρίς το μεσημέρι, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες αθλητικές δραστηριότητες, όπως canoe kayak, SUP και lake volley, αλλά και πολλές ακόμη εμπειρίες που δίνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Και όσο ο ήλιος δύει, η ένταση ανεβαίνει, δίνοντας τη θέση της σε δύο μοναδικές μουσικές βραδιές.

Πέμπτη 20 Αυγούστου

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολύ επιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει μουσικά στο Lake Party με το «Λογαριασμός Summer Tour», για μια εμφάνιση φωτιά!

Με τις πολυπλατινένιες, σαρωτικές και viral επιτυχίες της, τις γεμάτες ψυχή και πάθος ερμηνείες της, την ακαταμάχητη σκηνική παρουσία της και την αμεσότητά της με το κοινό, η Κατερίνα Λιόλιου μετατρέπει κάθε live σε μια συναρπαστική εμπειρία που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, βάζει τη μουσική «σφραγίδα» του στο καλοκαίρι με την περιοδεία «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη».

Μετά τις πολύμηνες sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την άκρως επιτυχημένη περσινή περιοδεία του, ο Θοδωρής Φέρρης έρχεται στη σκηνή του Lake Party! Ο Θοδωρής Φέρρης θα συναρπάσει το κοινό… «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη»!

Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο σαγηνευτικός Θέμης Γεωργαντάς αναλαμβάνει την παρουσίαση του Lake Party και ανεβαίνει στα decks για να ξεσηκώσει το κοινό με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, μουσική, χορός, καλοκαιρινά vibes και αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πολύ καιρό.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ανακοινώσεις και όλες τις εκπλήξεις που ετοιμάζει το Lake Party Trichonida 2026.

Στο site του Lake Party μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σημαίνοντας την αντίστροφη μέτρηση για το πιο κεφάτο καλοκαιρινό φεστιβάλ!



20 & 21 Αυγούστου - Κτήμα Πιθάρι – Λίμνη Τριχωνίδα

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού έχει ήδη ξεκινήσει!

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