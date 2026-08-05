Όσοι μεγάλωσαν χωρίς κινητά, απέκτησαν 6 δεξιότητες ζωής που οι νέοι δεν θα μάθουν ποτέ

Και αλήθεια, είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτό που πιστεύεις.

Τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, η καθημερινότητα των νέων είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τις οθόνες - από την επικοινωνία και την ψυχαγωγία μέχρι τη μάθηση και την αναζήτηση πληροφοριών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενες γενιές είχαν καλύτερη παιδική ηλικία ή ότι η τεχνολογία είναι κάτι αρνητικό. Ωστόσο, όσοι μεγάλωσαν πριν τα smartphones χρειάστηκε να αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες με διαφορετικό τρόπο, επειδή δεν είχαν πάντα μια συσκευή να τους δίνει άμεσες λύσεις.

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