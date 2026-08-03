Το K-POP FEVER ξεσηκώνει την Ελλάδα με νέα ημερομηνία στην Αθήνα

Sold out η παράσταση της 8ης Σεπτεμβρίου, ενώ η περιοδεία συνεχίζεται σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Η παγκόσμια φρενίτιδα της K-POP κατακτά και την Ελλάδα! Η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού στο K-POP FEVER είναι εντυπωσιακή, καθώς η προγραμματισμένη παράσταση της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων είναι ήδη sold out. Γι' αυτό και λόγω της τεράστιας ζήτησης, προστίθεται και μία νέα επιπλέον εμφάνιση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους fans να ζήσουν από κοντά το πιο εκρηκτικό K-POP live show της χρονιάς.

Οι στάσεις του K-POP FEVER, που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο στην Ελλάδα, ξεκινούν λοιπόν από την Αθήνα και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 5 Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολις στο Ηράκλειο Κρήτης.

Με ένα εντυπωσιακό cast 12 τραγουδιστών και χορευτών επί σκηνής, το K-POP FEVER υπόσχεται ένα υψηλής ενέργειας υπερθέαμα, γεμάτο συγχρονισμένες χορογραφίες, εντυπωσιακά visuals, αυθεντικά κοστούμια και ασταμάτητη σκηνική δράση που μεταφέρει την ατμόσφαιρα των μεγαλύτερων K-POP συναυλιών στην Ελλάδα.

Το κοινό θα απολαύσει ένα non-stop πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες αγαπημένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, όπως οι BTS, BLACKPINK, ROSÉ, TWICE, STRAY KIDS, ATEEZ, καθώς και τραγούδια από τους HUNTR/X του παγκόσμιου animated φαινομένου "KPOP DEMON HUNTERS", αλλά και πολλές ακόμη επιτυχίες που κυριαρχούν στα διεθνή charts και έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.

Από εκρηκτικά dance anthems μέχρι τις πιο viral επιτυχίες της νέας γενιάς της K-POP, το K-POP FEVER προσφέρει μια αυθεντική συναυλιακή εμπειρία που συνδυάζει μουσική, χορό, εικόνα και αστείρευτη ενέργεια, μεταφέροντας στη σκηνή τον παλμό της σύγχρονης κορεατικής pop κουλτούρας.

Με την πρώτη αθηναϊκή παράσταση να γίνεται sold out σε χρόνο-ρεκόρ, το K-POP FEVER αναδεικνύεται ήδη ως ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά events του Σεπτεμβρίου.

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - SOLD OUT

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/k-pop-fever/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/k-pop-fever-thessaloniki/

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/k-pop-fever-irakleio/