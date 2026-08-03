Το Release Athens 2026 έφερε τους φανς. Η Heineken® τους ένωσε

Στο Release Athens 2026, η Heineken® μετέτρεψε ένα διαδραστικό παιχνίδι σε αφορμή για αυθόρμητες γνωριμίες, νέες φιλίες και στιγμές που έμειναν αξέχαστες.

Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Με τη φετινή της καμπάνια «Οι Φανς Έχουν Περισσότερους Φίλους», η Heineken® βρέθηκε στο Release Athens 2026, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού, με ένα πλούσιο lineup διεθνών και εγχώριων καλλιτεχνών, για να αποδείξει ότι μια κοινή αγάπη μπορεί να γίνει η αφορμή για νέες γνωριμίες και φιλίες.

Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, οι επισκέπτες λάμβαναν ένα αυτοκόλλητο με μια λέξη το οποίο και τοποθετούσαν στο ποτήρι της Heineken® τους. Στόχος ήταν να βρουν μέσα στο πλήθος τουλάχιστον δύο ακόμη fans που κρατούσαν τα δικά τους ποτήρια με λέξεις και να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη φράση. Και κάπως έτσι, η αναζήτηση μετατράπηκε σε αφορμή για συζητήσεις, χαμόγελα και αυθόρμητες γνωριμίες. Άγνωστοι έγιναν συμπαίκτες, σχημάτισαν νέες παρέες και ολοκλήρωσαν μαζί την εμπειρία στο Heineken® Booth, κερδίζοντας πλούσια δώρα.

Πάνω απ' όλα όμως, η Heineken® απέδειξε στην πράξη το μήνυμα της καμπάνιας της: ότι οι πιο αξέχαστες στιγμές ενός φεστιβάλ δεν δημιουργούνται μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Γιατί όταν είσαι fan, έχεις πάντα περισσότερους φίλους.