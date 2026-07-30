Γιατί δεν χάνεις κιλά; Τα σημάδια ότι η δίαιτά σου δεν λειτουργεί

Μικρές λεπτομέρειες στον τρόπο που είναι σχεδιασμένη μια δίαιτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την εγκατάλειψή της.

Ακολουθείτε μια δίαιτα, προσέχετε τη διατροφή σας, αλλά η ζυγαριά δεν δείχνει το αποτέλεσμα που περιμένατε; Η αλήθεια είναι ότι η απώλεια βάρους δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των θερμίδων που καταναλώνετε, αλλά και από το κατά πόσο ένα διατροφικό πρόγραμμα ταιριάζει στις ανάγκες, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής σας.

Μια δίαιτα που είναι υπερβολικά περιοριστική ή δύσκολο να διατηρηθεί στην καθημερινότητα μπορεί τελικά να οδηγήσει σε απογοήτευση και εγκατάλειψη. Αν αναγνωρίζετε κάποια από τα παρακάτω σημάδια, ίσως είναι η στιγμή να επανεξετάσετε το πρόγραμμα που ακολουθείτε και να αναζητήσετε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση.

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