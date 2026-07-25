Άνδρας έριξε «μπουκέτα» σε γλάρο επειδή του... άρπαξε το φαΐ: «Πρέπει να εκπαιδευτούν να μην κλέβουν»

«Οι γλάροι πρέπει να εκπαιδεύονται όπως οι σκύλοι», είναι η απίστευτη δικαιολογία του άνδρα που έγινε θέμα στη Βρετανία.

Ένας άνδρας στη Βρετανία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, αφού κατηγορήθηκε ότι γρονθοκόπησε έναν γλάρο μπροστά σε παιδιά, επειδή το πουλί προσπάθησε να του κλέψει το φαγητό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουλίου έξω από το Harbour View Café στο Πόρθλεβεν της Κορνουάλης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γλάρος πλησίασε το τραπέζι και επιχείρησε να αρπάξει το γεύμα του Κρις Ράιτον, ο οποίος αντέδρασε πιάνοντας το πουλί και χτυπώντας το.

Μάλιστα, κάποιοι παρευρισκόμενοι υποστήριξαν ότι στη συνέχεια ο άνδρας πέταξε τον γλάρο πάνω από έναν φράχτη, με αποτέλεσμα το ζώο να τραυματιστεί στα φτερά του.

«Δεν τον τραυμάτισα, απλώς του έδωσα ένα μάθημα»

Ο ίδιος, πάντως, δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της ιστορίας. Ο Κρις Ράιτον παραδέχθηκε ότι «τρόμαξε» τον γλάρο, αλλά αρνήθηκε ότι του προκάλεσε οποιαδήποτε σοβαρή βλάβη.

Σε αναρτήσεις του στο Facebook υποστήριξε ότι η αντίδρασή του ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμής έντασης, καθώς το πουλί τον χτύπησε στο πρόσωπο με το φτερό του, προκαλώντας του έντονο πόνο.

«Ένιωσα υποχρεωμένος να δώσω στον γλάρο που προσπάθησε να μου κλέψει το φαγητό ένα μικρό μάθημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι το πρόβλημα δεν είναι η δική του συμπεριφορά, αλλά το γεγονός ότι οι Αρχές δεν έχουν βρει τρόπο να περιορίσουν τους γλάρους που επιτίθενται σε ανθρώπους για φαγητό.

«Είναι λυπηρό που το τοπικό συμβούλιο και οι οικολόγοι δεν έχουν κάνει αυτό που είναι απλό: να εκπαιδεύσουν τα ζώα να μην παίρνουν φαγητό από το στόμα των ανθρώπων», ανέφερε.

Σε μια ακόμα πιο ασυνήθιστη σύγκριση, πρόσθεσε: «Ο σκύλος μου δεν παίρνει φαγητό από το τραπέζι μου και ούτε θα έπρεπε να το κάνουν οι γλάροι».

Ο Ράιτον υποστήριξε επίσης ότι προσπαθούσε να προστατεύσει το φαγητό μιας ηλικιωμένης γυναίκας που τον είχε καλέσει για γεύμα και ότι εκείνη «στηρίζει πλήρως τις πράξεις του».

«Το πουλί δεν τραυματίστηκε ούτε σκοτώθηκε και πετά ξανά στο Πόρθλεβεν», υποστήριξε.

«Είμαι φιλόζωος και θέλω να ζούμε όλοι μαζί»

Παρά τις αντιδράσεις, ο άνδρας επέμεινε ότι θεωρεί τον εαυτό του φιλόζωο και ότι άνθρωποι και ζώα μπορούν να συνυπάρχουν.

«Πιστεύω ότι με τη σωστή εκπαίδευση όλα τα είδη μπορούν να ζουν αρμονικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να κατανοούν τα ζώα και «να τους δείξουν τη θέση τους στην κοινωνία, όπως όλοι έχουμε τη δική μας».

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη αν οι πράξεις του προκάλεσαν αναστάτωση, αλλά συνέχισε να υποστηρίζει ότι η αντίδρασή του ήταν δικαιολογημένη.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό μετά από καταγγελία για τραυματισμό γλάρου στο λιμάνι.

Οι Αρχές υπενθύμισαν ότι οι γλάροι, όπως όλα τα άγρια πτηνά στη Βρετανία, προστατεύονται από τη νομοθεσία και η πρόκληση τραυματισμού σε αυτά μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη Βρετανία, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η ενόχληση από τους γλάρους σε τουριστικές περιοχές είναι υπαρκτή, αλλά η βία απέναντι στα ζώα δεν μπορεί να αποτελεί λύση.

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