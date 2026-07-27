Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REA'S GARDEN παρουσιάστηκε στην Αθήνα, αναδεικνύοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χυμών φρούτων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 η εκδήλωση Τύπου του ευρωπαϊκού προγράμματος REA'S GARDEN στο Olympias The Rooftop Bar στην Αθήνα, παρουσία δημοσιογράφων, εκπροσώπων του κλάδου τροφίμων και ποτών και συνεργατών του προγράμματος.

Με θέμα «Shake It Up», ο φετινός διαγωνισμός προσκαλεί τους συμμετέχοντες να ξεπεράσουν τα όρια της δημιουργικότητάς τους, επαναπροσδιορίζοντας την κλασική Margarita μέσα από πρωτότυπες γευστικές προσεγγίσεις και αναπάντεχους συνδυασμούς υλικών. Ο Ευρωπαϊκός Ημιτελικός της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Athens Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Γεννατάς, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και αναδεικνύοντας τη σημασία της έναρξης του προγράμματος στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο κ. Δημάκης, εκπρόσωπος της REA COOP (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας), παρουσίασε τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού και τον ρόλο του ως δικαιούχου του προγράμματος.

Ακολούθησε η παρουσίαση της κας Σίσσυς Νίκα, η οποία ανέπτυξε τους στόχους του ευρωπαϊκού προγράμματος REA'S GARDEN και τις δράσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα και τη Ρουμανία για την προώθηση των ευρωπαϊκών χυμών εσπεριδοειδών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του διατροφολόγου κ. Ευάγγελου Ζουμπανέα, ο οποίος αναφέρθηκε στη θέση των χυμών φρούτων στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του προγράμματος, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα και τις βιώσιμες πρακτικές που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή χυμών φρούτων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια, όπως εκδηλώσεις ενημέρωσης, ψηφιακές καμπάνιες, δράσεις γευσιγνωσίας και επιχειρηματικές συναντήσεις στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

