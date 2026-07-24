«Ο βασιλιάς της στάχτης»: Μέσα από τις στάχτες προχωράμε

Το Gazzetta διάβασε το βιβλίο «Ο βασιλιάς της στάχτης» (Εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός), του S. A. Cosby.

Η πορεία του κόσμου τούτου είναι γεμάτη από βασιλιάδες και στάχτες. Ο βασιλιάς της σκόνης, του χρυσού, του διαμαντιού, του ασημιού, του νερού, του χώματος, των όπλων, των δούλων, των κόσμων, των ανθρώπων, των πτωμάτων. Και οι στάχτες του χρυσού, του διαμαντιού, του ασημιού, του νερού, του χώματος, των όπλων, των δούλων, των κόσμων, των ανθρώπων, των πτωμάτων, συνθέτουν τη σκόνη που όλα τα σκεπάζει και όλα τα συντροφεύει στο αιώνιο ταξίδι… Αυτό που κάποτε ήταν όρθιο και είχε δέρμα, κόκαλα, ιστούς, υγρά, βλέμμα, όνειρα, ελπίδες, στην πάντα φιλόξενη γη κείτεται και θρέφει το σκουλήκι της ύπαρξης, του αγγελιαφόρου του χρόνου…

Ναι, τίποτα δεν θα μείνει και κάθε στέμμα θα πνιγεί στο αίμα και την απώλεια, το τραύμα και το ψέμα. Ο άνθρωπος έρχεται για να μπει στη δράση της ζωής και να αποφύγει να φύγει νωρίς. Εύκολο. Δύσκολο. Κατορθωτό. Ακατόρθωτο. Συναρπαστικό. Τρομακτικό. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αποφύγεις το πρόωρο φευγιό, αλλά και τη μυρωδιά του καμένου, αυτού που αρωματίζει τη συνέχεια της ύπαρξης και της ζωής. Ναι, δεν ομορφαίνει την όσφρηση, αλλά το καμένο είναι αυτό που αποδεικνύει ότι κάτι, κάποιος, υπήρξε και ότι κάτι, κάποιος, θα συνεχίσει. Μέσα από τις στάχτες προχωράμε και κάποτε συναντάμε αυτόν που είναι, ήταν, «Ο βασιλιάς της στάχτης» (Εκδόσεις Gutenberg).

Μια φωτιά και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν



O S.A Cosby μας δίνει άλλο ένα συναρπαστικό βιβλίο που κινείται ανάμεσα στο θρίλερ και την αστυνομική περιπέτεια. Και εδώ, όπως και στα προηγούμενα βιβλία του, υπάρχουν πτώματα, άγρια δολοφονημένα. Υπάρχει και ένα αστυνομικός, αλλά όχι πρωταγωνιστής, ούτε καν δευτεραγωνιστής. Ο Cosby επιλέγει τον απλό άνθρωπο, αυτόν που κάνει μια δουλειά και κουβαλά αρκετά προβλήματα, συναισθηματικά, ψυχολογικά, οικογενειακά. Εδώ είναι ένας επιτυχημένος οικονομικό σύμβουλος που καλείται να βρει την άκρη του αιμάτινου νήματος. Μέσα σε ένα πιεσμένο χρονικό πλαίσιο, σε μια ασφυκτική συνθήκη, το σασπένς φτάνει στα όρια του, η δράση αποκτά υψηλές ταχύτητες και ο τρόμος παραμονεύει σε κάθε σελίδα…

Στο «Ο βασιλιάς της στάχτης», ο Cosby θέλει να πει κάτι απλό και ουσιαστικό, αδιαπραγμάτευτο: η ανυπαρξία που θα μας βρει, πριν μας εξαφανίσει, θα μας αλλάξει για πάντα! Αρκεί μια φωτιά και τίποτα και κανείς δεν θα είναι όπως πριν. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση ξεδιπλώνει τον μύθο του ο Cosby και μας παρασύρει στον ακαταμάχητο ρυθμό του.

Τίποτα δεν μένει ίδιο και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται



Η ιστορία έχει ως εξής: Ο Ρόμαν Καράδερς, (ο οικονομικός σύμβουλος) επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Τζέφερσονς Ραν. Αιτία; Η είσοδος του πατέρα του στην εντατική και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μικρότερος αδερφός του. Ο πατέρας μετά από σκόπιμο αυτοκινητικό ατύχημα χαροπαλεύει. Ο Ντάντε έχει μπλεξίματα με ναρκωτικά και με μια πολύ σκληρή συμμορία στην οποία χρωστάει χρήματα. Η Νέβια, η αδερφή της οικογένειας Καράδερς, κρατάει μόνη της την οικογενειακή επιχείρηση, το αποτεφρωτήριο της μικρής πόλης. Πιεσμένη, κουρασμένη και σε εξωσυζυγική σχέση με τον αστυνόμο της περιοχής. Ο Ρόμαν θα κάνει τα πάντα να σώσει τα αδέρφια του και να εξοντώσει αυτούς που έστειλαν τον πατέρα του στην εντατική. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να λύσει παλιές οικογενειακές διαφορές και δικές του συναισθηματικές, προσωπικές. Ο Ρόμαν θα μπει στον κόσμο των συμμοριών και των εύκολων δολοφονιών και στο τέλος θα γίνει το τέρας που μίσησε και εξόντωσε!

Για τον Cosby τίποτα δεν μένει ίδιο και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Στη βία της κοινωνίας η αγάπη δεν έχει θέση αν πρώτα δεν πεθάνει! Οι ήρωες του μυθιστορήματος δοκιμάζουν διαρκώς τα όρια τους και την κοφτερή λάμα του άγνωστου πεπρωμένου τους. Ο ρυθμός είναι έντονος και η αφήγηση έχει τη γοητεία του τελευταίου σκοταδιού πριν το φως της πυράς. Ο Cosby είναι σαν να «έκοψε» το πιο κρίσιμο κομμάτι από τον Νονό (πρώτο μέρος): η εξόντωση του Σάνι, ο θάνατος του Δον Κορλεόνε και η εκδίκηση του Μάικλ που τον κάνει αυτό που ποτέ δεν ήθελε. Η αγνή ψυχαγωγία και η αμείωτη ένταση του βιβλίου περνάνε σε εμάς χάρη στην μετάφραση του Γιώργου Μαραγκού. Αυτό το βιβλίο είναι ό,τι πρέπει για τα ήσυχα μεσημέρια του καλοκαιριού.

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