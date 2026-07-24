Λάρισα: Η γέφυρα που κατέρρευσε πριν από 3 χρόνια, όμως οι οδηγοί συνεχίζουν να διασχίζουν (vid)

Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Daniel, η γέφυρα του Παλαιόπυργου παραμένει κατεστραμμένη, όμως οδηγοί συνεχίζουν να τη διασχίζουν αψηφώντας τον κίνδυνο.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει οδηγό να διασχίζει με το όχημά του την κατεστραμμένη και ημιβυθισμένη γέφυρα του Παλαιόπυργου στη Λάρισα, αψηφώντας τον κίνδυνο.

Η γέφυρα, η οποία συνδέει τις παραλιακές κοινότητες του Δήμου Τεμπών με τον Δήμο Αγιάς, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023. Από τότε θεωρείται επισήμως μη λειτουργική και έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Μια γέφυρα που «κατέρρευσε», αλλά δεν έπαψε ποτέ να χρησιμοποιείται

Η κακοκαιρία Daniel, που έπληξε την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και απώλειες ζωών, ενώ άφησε πίσω της ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ στις υποδομές. Η Θεσσαλία ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με συνολικά 79 γέφυρες να καθίστανται ακατάλληλες λόγω των πλημμυρών. Ανάμεσά τους και η γέφυρα του Παλαιόπυργου, το κεντρικό τμήμα της οποίας υπέστη καθίζηση και κατέρρευσε. Σήμερα, το μεσαίο τμήμα της έχει βυθιστεί τόσο ώστε απέχει μόλις λίγα εκατοστά από τα νερά του Πηνειού ποταμού. Παρ' όλα αυτά, όπως δείχνουν οι εικόνες, ορισμένοι οδηγοί εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν.

Εναέρια πλάνα που κατέγραψε το Larissanet δείχνουν ένα Ford Ranger να κινείται με εξαιρετικά αργό ρυθμό πάνω στη γέφυρα, περνώντας προσεκτικά από το κατεστραμμένο σημείο, σαν να διασχίζει πίστα με εμπόδια, μέχρι να φτάσει στην απέναντι πλευρά. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, αρκετοί οδηγοί επιλέγουν να ρισκάρουν τη διέλευση από τη γέφυρα προκειμένου να αποφύγουν τη μεγάλη παράκαμψη μέσω της Εθνικής Οδού, η οποία αυξάνει σημαντικά τόσο τον χρόνο του ταξιδιού όσο και την κατανάλωση καυσίμων.

Οδηγοί και τουρίστες φτάνουν μέχρι το σημείο

Παρότι η γέφυρα έχει κλείσει επίσημα από το 2023, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να φτάνουν εκεί. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή αποφασίζουν είτε να επιστρέψουν είτε να περάσουν παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες.

Αντίστοιχα, αρκετοί επισκέπτες και τουρίστες, που δεν γνωρίζουν ότι η σύνδεση έχει διακοπεί, οδηγούνται μέχρι τη γέφυρα από τα συστήματα πλοήγησης και αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή, καθώς η μοναδική ασφαλής επιλογή είναι η παράκαμψη μέσω της Εθνικής Οδού.

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