Αυτά είναι τα 10 πιο φωτογραφημένα ελληνικά νησιά

Από το Ιόνιο έως το Αιγαίο, αυτά τα 10 νησιά κλέβουν την παράσταση με τα όμορφα τοπία τους και τις εικόνες που χαρίζουν στους επισκέπτες.

Με τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, τα γραφικά πέτρινα χωριά και τους εμβληματικούς μπλε τρούλους, δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο φωτογραφημένα μέρη του κόσμου. Από τη λαμπερή Μύκονο μέχρι τη μαγευτική Κρήτη και την αριστοκρατική Κέρκυρα, κάθε νησί αποκαλύπτει ένα μοναδικό σκηνικό γεμάτο αυθεντικές εικόνες.

Είναι σχεδόν αδύνατο να ταξιδέψει κανείς στα ελληνικά νησιά χωρίς να θελήσει να κρατήσει για πάντα μια ανάμνηση, αποτυπώνοντας με τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό του τα τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ, με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου και του Ιονίου.

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